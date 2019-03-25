缺錢替2歲兒治病！父撿9萬元現金「1元不少」還失主　獲贈20萬公斤蘿蔔

▲唐紹隆發現的公事包。（圖／翻攝自微博／浙江日報）

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山東一名男子唐紹隆22日時，在一座停車場內撿到一個裝有2萬多元人民幣（約9萬3200台幣）的公事包，儘管他缺錢治療自己患有重病的2歲兒子，但他仍秉持拾金不昧的精神，連絡失主丁翊龍取回包包，更不要求一分一毫的謝禮。

根據外媒報導，唐紹隆日前經過一座停車場時，在地上發現了一個黑色的公事包，打開一看，裡頭竟裝有2萬多元人民幣的現金，隨後他在包裡找到證件，並連絡上失主丁翊龍，並將包包返回。

丁翊龍拿回包包後，發現鉅款的現金一元都沒少，決定拿其中一疊鈔票當作謝禮，但卻被唐男婉拒，兩人最後只互加了微信當好友；他從唐男的微信發文中發現，對方2歲兒子似乎罹患嗜血症候群的（hemophagocytic syndrome），而且急需40萬人民幣（約186萬台幣）動骨髓移植手術，先前更已經花上20萬元（約93萬元台幣）的醫療費，其中還有12萬元（約56萬台幣）是借來的，處境十分艱難。

▼唐紹隆的孩子患病，急需醫藥費。（圖／翻攝自微博／浙江日報）

鑒於唐男不願意接受謝禮，經營農產企業的丁翊龍二話不說，將倉庫內還未銷售的20萬公斤蘿蔔全數捐給唐男，希望其兒子能夠盡早接受手術後康復。消息傳出後，唐男為了救兒子，萬分感激地接下這份好意，並表示絕對不會放棄救兒子；而許多民眾和企業更是豪氣的願意一次購入大量蘿蔔，丁翊龍則是在拿到錢之後，當場把錢轉給唐男當醫療費使用。