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「我恨她，希望她死」！狠母助男友性侵14歲女　灌毒後勒死分屍

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▲▼狠媽助男友性侵養女，之後再勒死孩子。（圖／翻攝自mcall.com）

▲狠媽助男友性侵養女，之後再勒死孩子。（圖／翻攝自mcall.com）

記者錢玉紘／綜合報導

美國賓州的狠心母親派克（Sara Packer）為了滿足男友的變態幻想，聯手對14歲的養女虐待性侵，之後再殺把女兒勒死，肢解棄屍。這起案件在當地時間22日開庭審議，喪心病狂的媽媽當庭坦承，她很恨這個養女，的確想要把女孩殺死。

綜合外媒報導，這起事件發生在2016年7月，派克的44歲男友蘇利文（Jacob Sullivan）有著變態的性侵謀殺幻想，為了滿足男友的慾望，她決定對年僅14歲的養女葛蕾斯（Grace Packer）下手。派克和男友將葛蕾斯載到一個小倉庫，蘇利文性侵得逞，她則是在一旁看著。

兩人餵女孩服下大量的鎮定劑藥物，接著手腳綁起來，嘴裡塞住東西，眼睛也矇住，打算讓葛蕾絲因服藥過量死亡，因此把人丟在炎熱高溫的倉庫裡就離開了。派克回憶，當時她就看著葛蕾斯因為窒息，逐漸死去，並當著女兒的面說道，「我再也幫不了妳了」。

不過之後，葛蕾斯找到方法掙脫，但是仍逃不出這個小倉庫，過了半天，大約12小時後，派克和蘇利文回到案發現場，見女孩還活著，於是當場把她勒死。之後他們將屍體肢解，埋在家中的貓砂裡面，載到偏僻地區丟棄，直到同年10月被一名農夫發現，事件才曝光。

派克在法庭上坦承，葛蕾斯本來就是個很難照顧的孩子，所以她的確很恨葛蕾斯，「我希望她去死」。巴克斯郡檢察官溫特伯（Matthew Weintraub）表示，他同意派克以認罪換取終身監禁刑罰，但是他憤怒表示，「做為一個人類你已經徹底悲慘的失敗了，這麼說很公平」。

另外，蘇利文已經被以性侵、一級謀殺以及其他害死葛蕾斯的罪刑起訴，檢方希望能求處死刑，辯方則希望能爭取終身監禁。

葛蕾斯的14歲弟弟喬許（Josh Packer）發表聲明表示，他希望有更多大人知道葛蕾斯的故事，並且替預防孩童虐待採取行動，這是唯一能夠彌補他喪姊之痛的方法，「請盡全力幫助那些無法幫助自己的孩子們，因為在葛蕾絲的案子，就沒人幫忙她」。

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關鍵字：狠母,狠媽,鬼媽

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