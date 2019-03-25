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兒童球池「內藏9種致命細菌」！　專家：被尿液、污垢汙染導致

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▲▼球池,球,小孩,兒童,玩耍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國研究警告球池隱含細菌多，若身上有傷口易被感染。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國一項研究發現，兒童遊樂設施中廣受歡迎的「球池」竟藏著數十種細菌，其中9種感染後更可能危及生命，導致敗血症、腦膜炎和肺炎等病症。研究人員則表示，細菌爆量的原因是球池經常被汙垢、尿液、嘔吐物、糞便等汙染，形成適合微生物生長的環境，但遊戲設施又沒有固定清潔頻率所導致。

據《太陽報》報導，北喬治亞大學（University of North Georgia）研究團隊由Mary Ellen Oesterle博士領軍，採集校園周遭6座診所附設球池不同深度的9至15顆球，結果發現在塑膠球表面上共驗出31種細菌，包含8種致命細菌、1種致病酵母，其中糞腸球菌可能引起心內膜炎、敗血症和腦膜炎，而金黃色葡萄球菌可能引起多種組織器官化膿性炎症。

▲▼球池,球,小孩,兒童,玩耍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

雖然每個環境中或多或少都會有細菌，但診所附設的球池尤其多。研究人員表示，「每個球上發現的菌株起碼數千個，大大增加暴露在裡面的個體感染機率，如果在球池中遊玩的兒童皮膚上有傷口的話，會讓他們的免疫系統受損害」。

研究人員最後表示，「研究過程中發現，每個球池中樣品的微生物數差異很大，顯示不同診所的清潔和維護頻率並不是一致的，我們或許可以考慮減利一個統一的清潔標準，降低細菌傳播機率。」

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關鍵字：University of North Georgia,細菌,球池,美國,北美要聞,研究

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