「我」是指台北市民！柯文哲再談同婚：同志議題不應公投

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲結束美國訪問行程，對於在訪美行程中談到同婚議題時自爆「我投票時投反對你，但是我允許12.5萬人上街遊行，其中有5千人國外來的」，所引發的爭議與批評，柯文哲25日再度澄清說「我」是指台北市民，並強調同志議題不應公投，投這個「怪怪的」。

柯文哲訪美談到同婚時自爆投票投反對票的說法，雖然柯陣營隨後也澄清這個「我」指的是我們，但仍有不少網友與政治人物對於柯文哲的言論不表認同，包括，民進黨台北市議員王世堅砲轟，柯文哲「西瓜偎大邊」，看公投結果哪邊有選票就往哪倒，此外，前國民黨立委丁守中24日也批評柯文哲態度變來變去，「我當初勇敢表態了，那你呢？」

對於同婚與公投，柯文哲25日上午受訪時表示，「我」是指台北市民，並不是他個人，我們雖然在公投，大部分的人還是反對同志議題，但是十二萬五千人遊行，在台北還是可以smooth進行，「我」是指台北市民。

柯文哲話鋒一轉還說，去年那個公投他還是有意見，「同志議題其實不應當公投」，如果投出來51%比49%，難道那49%應該去聽51%的人意見，民主政治少數服從多數，可是後面還有一句話，多數尊重少數，「所以很多這種價值、人權問題其實不應當拿去公投，我對去年公投投這個，還是有點覺得怪怪的。」

▲2018同志大遊行。（資料照／記者周書羽攝）