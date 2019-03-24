柯粉拉布條、帶魯肉飯接機：各地「狼主」等柯文哲一聲令下





▲柯粉聚集桃園機場迎接台北市長柯文哲。（圖／柯粉俱樂部高屏總部提供，以下同）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲9天8夜訪美行程在23日正式結束，清晨搭機抵達台灣桃園國際機場時，有一群粉絲在外拿花、拉布條接機，歡迎柯文哲返台。對此，柯文哲表示，真的很不好意思，沒想到這麼早大家還來接機，希望大家趕快回去休息。

為了給柯文哲強而有力的支援，兆豐金控工會理事長、台灣阿北聯誼會總召集人吳世哲，除安排柯文哲訪美期間的僑胞接待人員，24日更帶領柯文哲粉絲四大社團重要幹部代表，在清晨趕至桃園機場，熱情迎接柯文哲訪美歸國。

柯文哲一踏入桃園國際機場入境大廳，柯粉們立刻高喊「台灣的選擇，柯文哲！」和「柯p加油」，並且送上2束鮮花。值得一提的是，由於北市府發言人「大熊」劉奕霆在日前po文表示「想吃魯肉飯」，因此「柯粉俱樂部高屏總部」還貼心帶來了魯肉飯北上接機。

面對粉絲們熱情接機，柯文哲覺得很不好意思，這麼早就來接機，也不斷感謝粉絲們，希望大家趕快回去休息。

吳世哲說，團員們在凌晨1時就起床準備來桃園機場接機，甚至有人直接睡在機場守候，20多人在大約凌晨4時於入境大廳集合，因為這次班機時間比較早，主要團員是以台北市粉絲們為主，所以很開心看到高屏總部一起來接機。現在台灣各處的「狼主」都在等柯文哲一聲令下，各地狼煙就會四起。

▼粉絲們帶魯肉飯給劉奕霆。

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