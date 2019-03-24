攻略筆記！兒童節衝「風的運動場」　3條人氣路線曝光　

▲「2019新竹兒童藝術節-風的運動場」於4月4到7日在新竹文創館盛大舉行，還有3條兩天一夜的旅遊路線也同時曝光。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市連續四年舉辦招牌兒童節品牌活動「風的運動場」，每年都吸引20多萬人造訪，「2019新竹兒童藝術節-風的運動場」將以「勇敢、冒險、征服天空」為特色的太空主題，於4月4到7日連續四天在新竹文創館盛大舉行，本次除了新竹文創館「風的運動場」外，還有3條兩天一夜的旅遊路線要介紹給外縣市朋友，邀請大家利用難得的連續假期，在新竹市來場深度的舊城、歷史與文化探索之旅。

家有小馬達的「兒童放電版」

DAY1：先前往最夯的「青青草原」，體驗「北台灣最長磨石子溜滑梯」－隨後前往「南寮漁港」品嘗尚青海鮮－吃飽喝足後租台腳踏車，沿著「南寮17公里海岸線」，邊吹海方邊看夕陽－傍晚再回到市中心到「新竹公園」最新完成的大沙坑玩沙－將最後的電力放盡後到「城隍廟」品嘗百年小吃結束第一天的放電行程。

DAY2：在兒藝節「風的運動場」盡情奔跑一整天－傍晚前往整修完成的「新竹水道取水口展示館」－晚上文創館還有星光場精采表演，讓孩子玩得無比盡興。

您家的孩子是不喜歡跑跑跳跳小文青嗎？

DAY1：一早前往位於新竹縣的綠世界生態農場看親近自然動物－下午回到新竹市舊城區「241藝術空間」與「新竹市美術館」皆推出精彩展覽－晚上前往最夯的「東門市場」品嘗特色美食，飯後步行至「隆恩圳」夜光漫步，結束充滿文藝的一天。

DAY2：兒藝節「風的運動場」開心玩樂，品嘗味市集的精選美食－傍晚前往整修完成的「新竹水道取水口展示館」，晚上回家前欣賞星光場的精采表演吧。

三代同堂也喜歡的「古蹟漫遊版」

DAY1：先到「鐵道藝術村」看展覽－中午「城隍廟」百年美食小吃一飽口福，隨後走到附近的「消防博物館」親眼目睹日治時期的消防建築風華，一旁曾是桃竹苗的最高行政中心，有92年歷史的「新竹州廳」，古蹟控一定不能錯過，順著州廳走到後方全台唯二的護城河，綠樹、白鷺與魚兒優游其中，好不愜意。

DAY2：兒藝節風的運動場玩透透，味市集打牙祭，新竹水道取水口展示館長知識，回家前重返文創館看場精彩的星光場表演，度過美好兩天。

煙波飯店於連假入住太空艙兒童房就贈送造型玩偶一隻與免費使用飯店親子設施；竹湖暐順入住專案房贈送木樂地體驗券；卡爾登飯店訂購專案房型，12歲以下兒童免費用餐；新竹老爺酒店專案推出住房贈送紅茶博物館與小熊博物館門票的。

新竹國賓飯店連假專案搭配四大主題樂園門票，讓房客自由選擇主題樂園做贈送；2018年才新開幕，離文創館僅3分鐘車程的的英迪格酒店，推出兒童遊戲體驗課程，不僅讓父母可以在飯店放鬆享受更讓小朋友也能進行手腦並用參與互動學習課程；護城河畔的迎曦飯店則是推出優惠房價；業者共同搶攻這波旅遊商機。

兒藝節歷年來做出好口碑，除了有各地美食商家一同組成「新竹味市集」外，威秀影城與綠世界休閒農場也加入力挺兒藝節，提供多張免費電影票與門票，在地飯店也全力支持，推出優惠專案，要讓前來的旅客深度遊新竹，盼再度為新竹市觀光業注入活水。

風的運動場地址：新竹市公道五路三段八號

試營運日期：3月30日（六）、3月31日（日）下午一點

正式開幕日期：4月4日（四）至7日（日）早上10:00開始