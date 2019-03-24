對嗆「雨傘革命」黃之鋒　孫大千：今日香港不可能變明日台灣





▲韓國瑜。（圖／記者蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

雨傘革命領袖之一的黃之鋒22日在臉書發出「致韓國瑜公開信」，開頭就指出「迎合中共統戰，台灣終招損失」，呼籲高雄市長韓國瑜「今日香港，明日台灣」，莫縱容中共統戰侵害台灣。對此，前立委孫大千表示，請黃之鋒別再恐嚇台灣人民。

「請別再恐嚇台灣人民了！『今日香港』永遠不可能變成『明日台灣』的。」針對黃之鋒對韓國瑜的公開信，孫大千24日在臉書上說，首先，韓國瑜是以高雄市長的身分，訪問香港，推銷高雄，活絡經濟。「客隨主便」是當客人的禮貌，也是做生意的道理。你們什麼時候見過一個負責行銷業務的代表，還可以挑三揀四，決定什麼人要見，什麼人不見呢？

孫大千表示，其次，韓國瑜希望能夠為高雄多交一些朋友，才能夠確保高雄市的產品可以出得去，人人可以發大財。為什麼「交了朋友」，就會「賣了台灣」呢？賣個幾十噸的農產品就可以順便把台灣也賣掉了，你們也未免太看不起台灣了吧！

最後，孫大千提到，再說，既然開門做生意，就沒有理由挑客人，只要買的歡喜，賣的開心，就是一筆好交易。有必要無限上綱成為「魔鬼的交易」嗎？不過就是禮貌性的拜訪了中聯辦，就要被扣帽子成為「台灣代理人」，你們也未免太高估了中聯辦，太低估了韓國瑜吧！台灣不是香港。台灣的命運牢牢的握在台灣人民自己的手上。真的不勞你們在這裡說三道四。