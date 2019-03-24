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快訊／蔡英文飛離帛琉　諾魯共和國元首雙邊會準備登場

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▲▼蔡英文。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲總統蔡英文訪問友邦帛琉。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者陶本和／帛琉科羅州報導

總統蔡英文「海洋民主之旅」第一站帛琉於24日上午即將進入尾聲，在一早與帛琉總統雷蒙傑索、傳統領袖共進早餐後，訪團將在台北時間9時20分前往帛琉國際機場搭機前往下一站諾魯共和國。

蔡英文於23日晚間舉行「答謝宴」，款待帛琉總統之後，24日一早當地時間8點，會跟帛琉總統、傳統領袖早餐敘；結束之後訪團將前往機場，屆時會舉行機場歡送儀式，隨後飛離帛琉前往諾魯。

蔡英文與訪團預計在諾魯當地時間24日晚間7時抵達諾魯國際機場，屆時諾國外交部長阿洛誼（Michael Aroi）會登機迎接總統；而其教育部長史考蒂（Charmaine Scotty）會於機梯前迎接，儀式結束後訪團前往下榻的美侖飯店休息。

▼蔡英文與帛琉總統視察海巡搜救。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文帛琉視察海巡搜救。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文於諾魯的行程於25日正式開始，第一個活動是總統頒贈瓦卡總統「采玉大勳章」，兩國元首進行會晤與雙邊會談；隨後蔡英文會前往諾魯國會發表演說。

蔡英文與訪團預計在25日的下午參觀諾魯博物館、慰勉台中榮民總醫院「骨科醫療義診團」，並參加駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮。

當日傍晚，蔡英文也會參觀Boe Declaration紀念碑，同時見證簽署「中華民國政府與諾魯共和國政府海巡合作協定」，晚間接受瓦卡總統國宴款待，結束後隔日一早訪團會搭機飛離前往下一站馬紹爾群島。

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關鍵字：蔡英文,民進黨,總統,海洋民主之旅

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