快訊／蔡英文飛離帛琉　諾魯共和國元首雙邊會準備登場

高雄市長韓國瑜昨晚前往澳門中聯辦與主任傅自應餐敘，而兩度前往中聯辦的政治動作，也引來民進黨全力圍剿，連總統蔡英文遠在南太平洋都批「製造一國兩制氛圍」，陸委會更是要求釋疑。不過，從韓國瑜種種表態觀察，不僅沒在怕，更有意挾強大人氣，讓民進黨扣紅帽式的批評，成為「無效攻擊」。