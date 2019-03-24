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訪港澳賣東西2天！韓國瑜狂搶34億元訂單…見中聯辦挨批　他回應了

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記者董美琪／綜合報導

高雄市長韓國瑜22日起展開6天「港澳深廈行拚經濟之旅」，23日上午結束訪港行程轉往澳門。中午拜訪澳門特首崔世安，下午到澳門旅遊塔會展娛樂中心進行「貿易投資洽談會暨簽約儀式」，簽下5份金額7.3億元的合約，開心把高雄鮮花、農產銷出去，晚上又續見澳門中聯辦主任傅自應。不過行程引起陸委會及總統蔡英文的疑慮，對此韓國瑜也回應了。

韓國瑜22日訪港，簽下8張農漁產品與加工品銷售合約，為期4年、總計新台幣26.71億元。他開心表示，香港收穫滿載而歸，訂單賣得非常好，且感情交流非常順暢，「我們就是多賣東西，多交朋友。」

▲韓國瑜訪澳門會見完特首崔世安接受媒體聯訪。（圖／記者吳奕靖攝）

訪問團23日抵達澳門，韓國瑜立刻馬不停蹄地繼續拚經濟，並在澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式上，與澳門49個單位簽下27份訂單，包括蔬果、花卉、醫療等約價值7.3億元台幣合作訂單，總計光是港澳2日，已累積近34億元訂單。

會上首先由澳門特別行政區經濟財政司司長梁維特上台致詞，韓國瑜上台後，除了簽約，還大讚澳門司長親和力高，並希望澳門跟高雄多多來往，未來能更緊密地合作發展「雙贏」，歡迎大家都來高雄遊玩，感受高雄人的熱情。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡浩祥攝）

另一方面，讓韓國瑜感到震驚的是，澳門博弈產業在賭場與非賭場的比例，做了適當調整。他指出，它們非常重視社會企業責任、下一代小孩子的教育、社會弱勢族群的照顧，「這些都值得我們參考」。

不過，韓國瑜也說，博弈產業對於比較偏向保守的台灣民眾來說，在觀念上的突破還需要一點時間，「也不是高雄市長一個人說了算，還有這麼多可愛、有影響力的議員都在，一起學習、聆聽，16年來人家如何從零開始經營。」

▲▼韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼韓國瑜出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。（圖／記者吳奕靖攝）

會後，韓國瑜23日晚間與澳門中聯辦主任傅自應餐敘，晚宴地點位在「新竹苑」，過去曾接待過大陸國家主席習近平、前中共總書記胡錦濤，足見韓國瑜這次來訪，澳門中聯辦給予高規格接待。

▲▼高雄市長韓國瑜「新竹苑」會見澳門中聯辦主任傅自應。(圖／記者吳奕靖攝)

▲高雄市長韓國瑜帶著夫人到「新竹苑」，與澳門中聯辦主任傅自應餐敘。(圖／記者吳奕靖攝)

不過，韓國瑜前一日先與駐香港最高機構「中聯辦」主任王志民會面後，引起陸委會及總統蔡英文的關注。陸委會23日回應，縣市首長在港澳和中共官員接觸並無限制，韓市長雖然強調此行是在交朋友與推銷高雄，他們更希望、也相信韓在會面中真正傳達了台灣社會、甚至香港社會對北京政權操控「一國兩制」、違反民主的嚴重關切。

陸委會接著提出，這應該是民意對台灣政治人物展現民主力量的期許，而非酸言酸語，「韓市長不妨正面看待，否則就是對國際社會、對台灣社會，甚至對香港社會送出錯誤的訊息。」

陸委會還提到，高雄市政府事前並未列入造訪中聯辦行程，且也未公開，引起外界諸多猜測，因此，「希望高雄市政府方面儘早對外公開說明會面情形，以釋外界疑慮，也讓民眾安心。」

正在南太平洋出訪的總統蔡英文，被問到相關問題時回應，「大家都知道中聯辦是大陸在香港實施一國兩制的重要機構，那安排韓市長去拜訪，很難排除是在製造一國兩制的氛圍，我也不清楚韓市長是不是有這樣的警覺」。

▲高雄市長韓國瑜昨會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜被問與香港中聯辦主任王志民會面，回應「難道又要說出賣高雄嗎？如何出賣？陸委會也好，各界酸言酸語以及不必要的雜音、言論，非常無聊一點意思都沒有，未來高雄一定要把心胸打開，廣納五湖四海，掌握住每個商業發展機會，而城市接待只要時間允許，都會坦開胸懷，對於所有接待都是開心的。」

▲▼高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

▲高雄市長韓國瑜會見香港中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

【韓國瑜接下來的行程】：

24日上午將參訪澳門賽馬會及澳門大學，下午搭船前往深圳，參觀深圳前海及深圳綜合交通運行指揮中心

25日搭車至深圳鹽田港、深圳平湖海吉星國際農產品物流園，下午參訪深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司

26日上午韓國瑜將從深圳搭車到廈門，下午參訪廈門國際郵輪中心、廈門規畫展覽館，並展開農產品簽約儀式

26日韓國瑜與劉結一在廈門見面行程（行程表上未註記）

27日參訪廈門行程

28日上午搭機返台結束「拚經濟之旅」
 

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