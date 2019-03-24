韓國瑜訪深圳「青年夢工廠」　遇高雄企業喊「高雄發大財」！

▲「前海台灣青年 創新創業基地」揭幕。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡浩祥、吳奕靖、洪靖宜／澳門－高雄連線報導

高雄市長韓國瑜經濟之旅來到第三天，展開上任後首次大陸行，24日下午搭船前往深圳，國台辦聯絡局長劉軍川，還有立委許淑華都前來迎接，首先參觀「前海深港青年夢工場」，不過在正式參訪前先看了5分鐘影片，內容則是中共總書記習近平講話。

▲韓國瑜一行人參觀前先看影片。（圖／記者吳奕靖攝）

影片結束後，韓國瑜一行人緊接著參觀「前海深港青年夢工場」，大約參觀了半個小時，接著和太太李佳芬，副市長葉匡時等人，為「前海台灣青年 創新創業基地」，拉開紅布條揭幕。

青年夢工場將開放港澳台青年進行創新創業，現場還遇到企業代表是高雄岡山人，韓國瑜顯得相當開心，現場喊起「高雄發大財，青年基地發大財」！

▲遇到同為高雄人韓國瑜開心比讚合影。（圖／記者吳奕靖攝）

前海深港青年夢工場由前海​​管理局、香港青年協會、深圳市青年聯合會三方共同發起成立，是一個綜合性創客服務平台，打造成為港澳青年內地發展的「第一站」，寓意深港國際青年在這裡創新創業，攜手圓夢。夢工場佔地面積5.8萬平方公尺，可同時容納約150家創業企業入駐，重點支持智能硬件、移動互聯網、文化創意等三大領域創業。

夢工場在2014年12月7日正式運營，被授予為大陸唯一的「青年創新創業跨境合作示範區」，並入選深圳市首批十家雙創示範基地。夢工場以創業企業需求為導向，引入苗圃、孵化、加速等不同階段的合作孵化載體，在運營方面體現了公益項目市場化運作、港人港味港服務、金融服務三大特色，以創意鏈、產業鏈、資金鍊、政策鏈、信息鏈、人才鍊等六大鍊條一體的創新創業生態鏈。截至目前，夢工場已成功孵化深港創業團隊356個，其中港澳國際團隊有176個。