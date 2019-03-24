韓國瑜密會中聯辦主任　卓榮泰4個質疑：紅袍附身　拋甩他人？

▲高雄市長韓國瑜會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前出訪港澳接連與中聯辦主任王志民、傅自應會面，消息傳回國內，引發藍綠議論，除了綠營全力圍剿、陸委會要求釋疑，8位「台派底加」議員更召開記者會呼籲韓國瑜公開密會內容。民進黨主席卓榮泰24日也以六個問號質疑韓國瑜，並直指韓國瑜「等劉結一召見，奉習大徵召，回台灣領表？」

針對韓國瑜此次港澳行途中拜訪中聯辦，8位自稱「台派」的議員24日上午特別召開「主權不能賣，密會要公開」聯合記者會，批評韓國瑜是推動一國兩制，呼籲韓國瑜公開密會內容。

卓榮泰則是在記者會結束後，於臉書PO文並分享「主權不能賣，密會要公開」聯合記者會直播，他表示，「有什麼不能說的秘密？」、「見港澳特首，行前隱匿？見中聯辦，先斬後奏？引入賽馬，明知不可？等劉結一，故作神秘？徵召領表？扭扭捏捏？」

卓榮泰也直指，「在高雄經常請假的市長，去到中國宛如猛龍過江，神秘又高調，這已經可以讓北京加大政治宣傳，其目的何在？」

卓榮泰也拋出4點質疑批評韓國瑜，一.以發財為由，圖經濟利誘，引共資入台？二.見港澳特首，為「一國兩制」擦脂抹粉？三.透過中聯辦，紅袍附身，拋甩他人？四.等劉結一召見，奉習大徵召，回台灣領表？