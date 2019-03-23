寶寶是這樣長大的　宏其婦幼「小小護師營」慶兒童節

▲宏其婦幼「小小護師營」慶兒童節。（圖／宏其婦幼提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「哇！原來寶寶在媽咪肚子裡是長這樣？」兒童節前夕，桃園市中壢區宏其婦幼醫院23日舉辦一個別開生面的「小小護師營」活動；10名4至6歲的小朋友，由父母陪同參觀院內婦幼醫療設施，穿上小醫師袍和護士服的小朋友，以遊戲的方式，體會如何幫寶寶換尿片，亦讓陪伴的爸媽體會到生活即教育的重要。

宏其婦幼醫院副院長劉興寬說，該院為歡迎這些未來的主人翁，用心準備小朋友喜歡的小點心，在醫院護理部主任韓美寧與醫護人員陪同下，介紹寶寶在媽媽肚子裡的胎兒超音波影片，教小朋友扮演小爸媽，如何幫寶寶換尿片的玩遊戲方式教學，果然吸引小朋友注意力，活動中的獎徵答遊戲，答對的小朋友還有小禮物，氣氛很熱絡。

▲▼胎兒超音波影片，小朋友好奇「寶寶是這樣長大的？」。（圖／宏其婦幼提供）

韓美寧說，現在小朋友都很活潑，看到胎兒超音波影片，小朋友們都天真的說道「哇！原來寶寶在媽咪肚子裡是長這樣？」對於待產室、嬰兒室以及幫「玩具寶寶」換尿片的遊戲，也讓小朋友覺得好奇又好玩。

喜歡慢跑的宏其婦幼醫院院長張紅淇說，教育即生活，希望將健康的觀念從小培養，透過互動式的玩遊戲方式，讓家長和小朋友起提前慶祝不一樣的兒童節。