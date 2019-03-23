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陸財政部前副部長朱光耀：中國經濟規模已達美國60%

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▲▼大陸財政部前副部長朱光耀。（圖／人民日報）

▲大陸前財政部副部長朱光耀。（圖／人民日報）

大陸中心／綜合報導

大陸前財政部副部長朱光耀23日於「2019中國發展高層論壇」上指出，「中美兩國是全球最大的兩個經濟體，2018年美國的經濟規模超過20萬億美元，中國的經濟規模達到13.6萬億美元，無疑中國的經濟規模已經達到美國經濟規模的60% 」。

由中國發展研究基金會主辦的「2019中國發展高層論壇·學術峰會」，3月23日至25日在北京釣魚台國賓館舉行，此次峰會主題為「深化改革開放，推動高質量發展」。峰會由國務院發展研究中心原副主任、中國發展研究基金會副理事長劉世錦主持。

峰會中，朱光耀表示，「中美兩國是全球最大的兩個經濟體，2018年，美國的經濟規模超過20萬億美元，中國的經濟規模達到13.6萬億美元，無疑中國的經濟規模已經達到美國經濟規模的60%」「中美兩國是在共同的政治、經濟秩序下運作，也就是第二次大戰以後建立的以聯合國為中心的，以多邊規則為基礎的全球之中」。

「我們希望中美兩國在全球治理體系中有著更加密切的合作，共同推動全球治理體系，服務於和平與發展這一時代主題」，朱光耀說，「正因為中美兩國的關係這樣重要，也因為維持現有的國際秩序需要中美兩國的共同貢獻」。

會議上，朱光耀針對維持現有的國際秩序提出「四點建議」，首先是在現有的多種溝通渠道下，保持多種的溝通方式，同時考慮建立兩國元首的定期會晤機制；第二，要充分發揮中美兩國現有的四個高層對話機制和中美兩國現有的省州城市友好合作機制的作用；第三，要充分發揮兩國工商企業家的合作，2018年中美貿易總額超過6300億美元，直接投資超過2400億美元，其中最大的貢獻是中美兩國企業家做成的，「我們要珍惜」；最後，智庫的作用和智庫通過深入坦誠的交流，提出政策建議，包括對民眾和媒體的引導。

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關鍵字：2019中國發展高層論壇,朱光耀,經濟,財政部,美國

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