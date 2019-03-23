蕭萬長訪昆山談韓國瑜：只要能拚經濟「都很好」

▲蕭萬長與台商共同祭祀昆山慧聚寺天后宮。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

隨去年九合一大選後兩岸交流大興，藍營人馬今年積極赴陸走動，兩岸企業家峰會台方理事長、前副總統蕭萬長今天在江蘇省昆山市出席活動時，面對媒體詢問對高雄市長韓國瑜也正在大陸訪問的看法，以及2020黨內大老挺誰的敏感問題，「微笑老蕭」明顯收起笑容，神情認真的重複強調，只要能拚經濟「都很好」。

昆山慧聚寺天后宮是由台商集體出資興建的一座媽祖廟，除了是當地台胞的信仰中心，也是兩岸文化交流的重要基地。23日於慧聚廣場舉行「海峽兩岸交流基地受牌儀式暨第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」，旨在提升昆台兩地融合發展。

▲昆山慧聚寺天后宮是當地台胞的精神家園。（圖／記者陳政錄攝）

該活動陸方包括台方蕭萬長、現任昆山台協會長宗緒惠、昆山台協榮譽會長孫德聰、海峽兩岸公共事務協會副理事長魏裕國等，以及陸方國台辦交流局長黃文濤 、江蘇省台辦主任練月琴、昆山市副市長宋德強等，以及兩岸500多位嘉賓共同出席。

在活動開始前，孫德聰先帶領昨晚抵達上海，接著馬不停蹄來到昆山的蕭萬長認識慧聚寺天后宮，介紹興建歷史和作為台胞「精神家園」的重要性。

▲孫德聰向蕭萬長介紹天后宮。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，被問及自己近年來頻繁往來兩岸「拚經濟」，以及韓國瑜訪陸、國民黨內2020大選發展等問題時，綽號「微笑老蕭」的蕭萬長一改參訪中的輕鬆心情，先回應「這個我們不談」，然後在媒體追問下認真回答「只要能拚經濟都很好」，未對支持哪一位「太陽」多做表態，重複強調拼經濟才是重點。

蕭萬長提到，兩岸關係好，台胞在大陸的生活也會好，「希望大家不要有任何的政黨，應該全心全意地拚經濟」。他說，慧聚寺作為昆山10萬台灣同胞的精神寄託，是兩岸文化交流中很大的一個亮點，因此也很感念媽祖對台灣人民的保佑。

事實上，蕭萬長此行訪陸可謂是行程滿檔，昨天下午抵達上海後，於深夜來到昆山，今天上午出席昆山兩岸交流基地授牌儀式，接著預計前往南京，參加表彰台商的紫峰獎頒獎典禮，並於26日率兩岸共同市場基金會成員抵達海南，出席2019年博鰲亞洲論壇年會，預計28日下午與大陸國務院總理李克強會面、參加兩岸企業家圓桌會議，29日才結束於海南的行程。

▼面對媒體追問敏感問題，微笑老蕭僅強調，「只要能拚經濟都很好」。（圖／記者陳政錄攝）