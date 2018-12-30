回顧2018逝世兩岸名人　嚴凱泰、金庸、二月河共46位相繼離世

▲2018年兩岸有許多名人離世。（圖／ETtoday資料照）

記者邱茀濱／綜合報導

2018年接近尾聲，這一年有太多名人相繼離世，也象徵著時代的告別。不管娛樂圈、曲藝表演藝術家、文壇大師、企業家等，這些人都代表著我們的青春，現在讓我們來看看已經逝世的名人，一起好好的跟他們說一聲再見吧！

丁廣泉 「不留下痛苦，讓笑聲長存」

相聲演員丁廣泉1月18日因肺癌去世，享年73歲。他是大師侯寶林的愛徒，除去相聲演員這一身份，他更是一位相聲傳播者；一生收了70多個國家的100多個洋徒弟，培養出大山（加拿大）、卡爾羅（南斯拉夫）、阿瑪爾（坦尚尼亞）、郝蓮露（德國）等眾多外國徒弟，為相聲的國際性傳播作出突出貢獻。

▲丁廣泉。（圖／翻攝百度）

姚明 「藍臉的竇爾敦盜御馬；紅臉的關公戰長沙」

著名作曲家姚明1月21日因病逝世，享年69歲。他和作詞者閻肅老師合作的《唱臉譜》《前門情思大碗茶》至今被人傳唱，更曾為小品《紅高粱模特隊》、電視劇《炊事班的故事》、動畫片《三毛流浪記》創作過主題曲。

▲姚明。（圖／翻攝百度）

饒宗頤 「我不是大師，我是『大豬』」

享譽國內外的國學大師饒宗頤2月6日在香港去世，享年101歲。他涉獵的領域包括敦煌學、甲骨學、史學、目錄學、楚辭學、考古學，多是少人繼承的事業，在一生留下1000多篇論文，出版70多部著作、20種詩文集、100多本書畫集，這些文化結晶終將為後世所享。

▲饒宗頤。（圖／翻攝百度）

李菁 「演電影時絕不考慮婚姻，結婚後絕不再演電影」

昔日邵氏女星李菁2月22日在家中死亡，享年69歲。她16歲憑《魚美人》榮獲亞洲影展影后，獲贊「娃娃影后」；1979年相戀10年的男友突然因病過世，她備受打擊減少拍片；1983年母親病故，備受打擊的她退出娛樂圈轉戰商界，卻幾近賠光多年積蓄，之後又染上賭博惡習終敗光家底；近年被曝連房租都交不起。一生大起大落令人唏噓。

▲李菁。（圖／翻攝百度）

李心敏 「我讀劇本會挖角色的背景歷史，不同時代的角色呈現狀態不一樣」

有「國民父親」之稱的演員李心敏3月3日因病去世，享年67歲。他從藝近40年，因飾演袁隆平被人熟識，是《大宅門》、《走西口》裡的黃金配角。李心敏雖貌不驚人，但演技平實中見功力。

▲▼李心敏。（圖／翻攝百度）

李敖 「對我講真話，言者無罪聞者足戒」

台灣著名作家李敖3月18日因腦瘤病逝，享年83歲。他是時事批評家、作家，其文筆犀利、批判色彩濃厚，自詡為「中國白話文第一人」。他一生的每一次談話、思考、行為都被媒體放大檢視，就連私生活也是。無論是文化圈的大事還是政治變遷，李敖的批評精神如斗士般，不管環境怎麼變，他總會找到一個可以發聲的出口。

▲▼李敖。（圖／翻攝百度）

李大為 「當花瓣離開花朵，暗香殘留」

導演李大為4月10日因膽管細胞癌救治無效逝世，享年47歲。他執導的《金粉世家》不像多數同時代台灣偶像劇那樣天真、矯情，而是演繹了一種浪漫又悲情的愛情，成為很多人難以忘懷的童年回憶，並捧紅了陳坤、劉亦菲、董洁等人。

▲▼李大為。（圖／翻攝百度）

楊潔 「世間事常難遂人願，且看明月又有幾回圓」

86版《西遊記》導演楊潔4月15日因心髒病醫治無效去世，享年88歲。她生前採訪中曾談到為何西遊記會成功，她說她們6年只拍了25集，是在搞藝術，沒有為錢為名為利。據了解，《西遊記》30年來重播3000多次，是世界上重播率和收視率最高的神劇。

▲楊潔。（圖／翻攝百度）

王丹鳳 「小燕子穿花衣，年年春天來這裡」

傳奇影星王丹鳳5月2日在上海逝世，享年94歲。她的美貌被張愛玲稱讚，她的演技受週總理肯定，從黃浦江到香江，從舊上海到新中國她始終是一代女神。代表作有《家》、《海魂》、《護士日記》，她還是兒歌《小燕子》的演唱者。

▲▼王丹鳳。（圖／翻攝百度）

林燕妮 「時間不由我操控，但可以憑一支筆留住永恆」

香港著名作家林燕妮6月4日因肺癌去世，享年75歲。人稱「香江才女」的她著有散文集50多種，金庸稱她是現代最好的散文女作家，其中「一見楊過誤終身」就出自她的手筆。她在患病後仍堅持寫作，最後一篇專欄以「永恆」為題向讀者告別，發表在6月6日的《明報》上。

▲林燕妮。（圖／翻攝百度）

計春華 「我想通過螢幕展示武術這種傳統文化」

著名武術演員計春華7月11日因肺癌去世，享年57歲。他曾是李連杰的經典搭檔，出演過《少林寺》中反派禿鷹，由於面相比較兇，且有武術功底，計春華成了「反派專業戶」，不過生活中的他卻被稱為「大好人」，性格隨和平易近人。

▲計春華。（圖／翻攝百度）

王世榮 「創作《九色鹿》，我在莫高窟臨摹了21幅壁畫」

中國著名動畫電影攝影師王世榮7月16日因心梗逝世，享年87歲。他曾製作過《大鬧天宮》、《舒克和貝塔》、《天書奇譚》、《小蝌蚪找媽媽》等作品。

▲王世榮。（圖／翻攝百度）

魏文華 「第一屆我教了8個女學員學相聲，現在除了一個，其他都幹這行」

相聲、琴書演員魏文華8月5日因病逝世，享年81歲。她相繼拜張文彬、武魁海為師，學習了很多相聲傳統段子，而最為觀眾所熟知的是柳活節目，如《學評戲》、《學大鼓》，並在曲藝學校執教30多年，培養後輩不遺餘力，桃李滿園。

▲魏文華。（圖／翻攝百度）

盧凱彤 「我們的完美有點難懂，但不代表世界不能包容」

香港歌手盧凱彤8月5日從20層高樓墜亡，享年32歲。她2013年就開始和躁鬱症抗爭，後疑因病自殺。關注港樂的人都知道這名才華四溢的女孩，她是創作型女歌手、演唱組合at17成員，曾擔任陳奕迅巡演吉他手，而在生前是個真誠坦蕩的人，在2017年金曲獎頒獎典禮上大方宣佈出櫃，示愛女友。

▲盧凱彤。（圖／翻攝百度）

蘇越 「我家住在黃土高坡，大風從坡上刮過」

被稱作「中國流行音樂奠基人」的作曲家蘇越8月22日因膽囊癌去世，享年63歲。他的一生跌宕起伏，90年代初他成為中國推行歌手簽約制第一人，捧紅了黃格選、謝東，後因詐騙5000萬被判無期，又改判15年，他去世時還有8年刑期未服滿。

▲蘇越。（圖／翻攝百度）

常寶華 「創作不到點兒，表演不起眼兒，混了大半輩兒，弄個半熟臉兒」

相聲大家常寶華9月7日病逝，享年88歲。他出生相聲世家，家族出了常寶堃、常寶豐、常寶霆等10多位相聲演員；曾拜馬三立為師，徒弟包括牛群、侯耀華等；晚年曾提攜同為相聲演員的侄子常貴田，遺憾的是常貴田先生也在今年過世。

▲常寶華。（圖／翻攝百度）

盛中國 「盛中國，強盛中國，這是對我名字的詮釋」

著名小提琴演奏家盛中國9月7日因心臟病在北京去世，享年77歲。被稱為天才琴童的他7歲登台、9歲獨奏貝多芬；於上世紀60年代赴莫斯科留學，長年浸泡在西洋音樂中卻始終沒忘記根在中國；留學歸來，他改編的小提琴協奏曲《梁祝》成為中國音樂走向世界的一張名片。他的一生用音樂築建中國與海外溝通的橋樑。

▲盛中國。（圖／翻攝百度）

單田芳 「說書唱戲講古，茶餘飯後助興。是非功過大家憑，說書人怎敢肯定」

著名評書藝術家單田芳9月11日因病去逝，享年84歲。他獨特的嗓音陪伴了從30後到90後的幾代中國人。他的代表作有《三俠五義》、《白眉大俠》、《隋唐演義》，一生錄製完成111部共1.5萬多集廣播、電視評書作品。網友表示，「從小就跟著我姥爺聽收音機裡的單田芳評書，那些回不去的歲月迴響著您的聲音，單爺爺一路走好！」

▲單田芳。（圖／翻攝百度）

朱旭 「直到有一天，你離我遠去了，但我沒有哭，因為說好的，我們天上見」

著名表演藝術家朱旭9月15日因肺癌逝世，享年88歲。他在人藝舞台上演了一輩子話劇，也是螢幕上的黃金配角。他是電影《洗澡》裡的搓澡老劉，《風聲》、《康熙微服私訪記》裡也有他的身影。

▲朱旭。（圖／翻攝百度）

布仁巴雅爾 「母親總愛描摹那大河浩蕩，奔流在蒙古高原我遙遠的家鄉」

著名草原歌唱家布仁巴雅爾9月20日因突發心梗去世，享年58歲。他是吉祥三寶一家中的父親，他的歌曲《天邊》等傳唱四方。如果說騰格爾的音樂代表著悍勇剛烈，他的歌聲則傳遞出馬背民族的遼闊與深情。

▲布仁巴雅爾。（圖／翻攝百度）

王夢恕 「希望有一天，其他國家的人提到高鐵就會想到中國」

王夢恕9月20日去世，享年80歲。他是中國著名隧道及地下工程專家、工程院院士，由於參與高鐵研發被譽為「高鐵院士」。此外，在高鐵加速提速的時候，王夢恕曾不止一次提醒這樣的速度蘊含著危機。

▲王夢恕。（圖／翻攝百度）

劉文步 「教學生要毫無保留，將自己的本事藏起沒有意義，只會讓相聲失去未來」

相聲演員劉文步9月21日因病醫治無效去世，享年82歲。他常年在天津演出，在相聲界有「雙簧第一人」和「太平歌詞第一人」之稱，與在今年12月去世的相聲演員尹笑聲是搭檔，兩人表演的《大雙簧》被讚是雙簧的最高水平。

▲劉文步。（圖／翻攝百度）

劉傑 「『兩彈一艇』的成功研製，我並沒有什麼特殊的貢獻，是大家齊心協力完成的」

中國「兩彈一艇」元勳劉傑9月23日逝世，享年104歲。他在二機部這個保密部門默默工作13年，完成了原子彈、氫彈從研製到成功試驗，同時也為核潛艇動力裝置初步設計做出不可磨滅的貢獻，為中國核工業創建和發展奠定了堅實基礎。

▲劉傑。（圖／翻攝百度）

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師勝傑 「相聲沒有主流和非主流之分，相聲只有一流，要成為一流才行」

知名相聲演員師勝傑9月28日因肝癌病逝，享年66歲。他是侯寶林先生的關門弟子，曾與常寶華、侯耀文、石富寬等搭檔演出。相聲界後來遇到新舊格局更替，他是各派都認可的粘合劑。

▲師勝傑。（圖／翻攝百度）

張文霞 「我和田立禾要把《中國傳統相聲集錦》裡的斷簡殘篇補上去」

相聲演員張文霞9月28日去世，享年82歲。她是相聲名家田立禾的妻子；1952年拜和侯寶林同輩的相聲名家武魁海為師，與今年去世的女相聲演員魏文華同出一門；1980年因女演員說相聲被限製而淡出舞台；2010年復出，和老伴兒田立禾搭檔帶來不少新作；晚年協助田立禾挖掘整理傳統相聲，培養相聲新人。

▲張文霞。（圖／翻攝百度）

臧天朔 「朋友啊朋友，你可曾記起了我，如果你正承受不幸，請你告訴我」

著名搖滾歌手臧天朔9月28日因肝癌去世，享年54歲。一首《朋友》讓大家都認識了長相憨厚、聲音粗獷的臧天朔。他於2008年因涉黑聚眾鬥毆判刑6年，出獄後曾表示在天命之年找到人生初春，想踏實做音樂，可惜後來的命運沒能讓他成就夢想。

▲臧天朔。（圖／翻攝百度）

謝天順 「父子同台表演是對相聲藝術的一種傳承」

相聲演員謝天順10月5日因突發心臟病搶救無效逝世，享年73歲。他是第五代「寶」字輩相聲演員，主攻捧哏。早年與馬志明合說了大量經典相聲，退休後與其子謝金在德雲社工作，搭檔過郭德綱、高峰、何雲偉等。

▲謝天順。（圖／翻攝百度）

吳兆南 「笑只是手段，給聽眾帶來意義，那才是說相聲的真正目的」

台灣著名相聲表演藝術家吳兆南10月14日去世，享年93歲。他是侯寶林先生的弟子，和今年過世的丁廣泉、師勝傑是同門。吳先生和他的搭檔魏龍豪在台灣相聲界非常知名，曾出版過250多段相聲精華。

▲吳兆南。（圖／翻攝百度）

張欣 「模擬畫像永遠少不了，因為攝像頭總會有盲點」

公安部刑偵專家張欣10月20日因連續加班勞累過度不幸去世，享年58歲。他曾給「白銀案」的嫌疑人畫像，3張有六七分像的畫像，是當時白銀警方有關嫌疑人最直接的線索。他從事模擬畫像34年，協助各地警方破獲700多起各類重大刑事案件，有刑偵界「神筆馬良」之稱。

▲張欣。（圖／翻攝微博）

岳華 「我在戲裡可以盡情發揮做英雄，回到現實中想低調、安穩生活」

香港資深演員岳華10月21日病逝，享年76歲。他一生出演作品達106部，大多是有口皆碑的佳作；2008年復出出演《珠光寶氣》裡的賀峰，儘管只是個配角，卻因儒雅形象獲得年輕人喜愛。

▲▼岳華。（圖／翻攝百度）

李詠 「別送花了，給我送話筒吧」

知名主持人李詠10月29日因癌症去世，享年50歲。他主持的《非常6+1》、《幸運52》曾是80、90後的共同回憶，並在每個週末帶給我們歡聲笑語的人，就這樣悄無聲息地離去。正如他自己所說，沒有遺憾只有不捨。

▲李詠。（圖／翻攝百度）

李希凡 「把愛哭作為林黛玉的典型性格，就是把她的人格魅力庸俗化」

紅學大家李希凡10月29日在北京家中去世，享年91歲。他在1954年與藍翎撰寫關於紅樓夢的研究文章，受到毛主席的肯定，被認為是敢於向「大人物」開火的「小人物」，並由此開啟了他的紅樓夢研究之旅。他從50年代就提出《紅樓夢》絕不僅是愛情小說，是一部具有偉大社會意義和歷史價值的作品。

▲李希凡。（圖／翻攝百度）

金庸 「人生就是大鬧一場，然後悄然離去」

武俠小說泰斗金庸10月30日在香港醫院逝世，享年94歲。飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛，再加上《越女劍》，是他一生構築的武俠世界，也成為一代人的童年、青春、愛情、成長的一部分。他的作品曾塑造過我，改變過你，更有人說「讀金庸，其實是中國人找尋根性、繼承傳統的快捷方式」。

▲金庸。（圖／翻攝自浙江大學微博）

鄒文懷 「如果年輕20歲，我一定能重振香港電影」

香港電影業大亨鄒文懷11月2日去世，享年91歲。鄒先生離世帶來的是70、80乃至90後對香港電影黃金時代的緬懷，而他所掌舵的嘉禾拍攝過600多部電影，曾捧紅李小龍、成龍、張曼玉。另外，他與「前東家後對手」邵逸夫相愛相殺數十年，嘉禾贏了邵氏卻輸給時代。

▲鄒文懷。（圖／翻攝百度）

藍潔瑛 「健康比開心重要」

曾有「靚絕五台山」美譽的香港演員藍洁瑛11月3日被友人發現在家內離世，享年55歲。她曾是TVB紅極一時的花旦，《大話西遊》中的蜘蛛精、《大時代》裡的玲姐讓人多年不忘，後疑被娛圈大佬潛規則，又遭遇兩任男友自殺、父母去世等打擊，曾一度精神失常，下半生窮困潦倒靠政府補助金生活。

▲藍潔瑛 。（圖／翻攝自微博）

曾仕強 「中國式管理主張以柔克剛，繼舊開新」

被稱作「中國式管理之父」的台灣學者曾仕強11月11日因癌症去世，享年84歲。這位長相和藹的老人，曾多次登上央視《百家講壇》欄目，生動有趣的為大家分享《易經》、《孫子兵法》等傳統文化在管理中的運用。他曾說，「我39歲以後才真正成為中國人，那之前腦中大部分都是西方思想。之後40多年我體會出一句話，『我們的老祖宗講的話並沒有錯，只是我們讀錯了、解釋錯了、實踐錯了』」。

▲曾仕強。（圖／翻攝百度）

程開甲 「我這輩子最大的幸福，就是所做的一切都和祖國緊緊的聯繫在一起」

「兩彈一星」功勳獎章獲得者程開甲11月17日病逝，享年101歲。他28歲時成為英國物理學家M·玻恩的學生，1950年毅然放棄英國皇家化工研究所優厚待遇，回國報效祖國；1960年加入中國核武器研究隊伍，從此從學術界銷聲匿跡，在羅布泊一待就是20多年。他先後參與了首次原子彈、氫彈試驗，以及兩彈結合飛行試驗等在內的多次核試，為中國核武器事業發展作出卓越貢獻。

▲程開甲。（圖／翻攝百度）

蕭偉強 「人無法選擇生命的開始，但一定要有勇氣走完最後一步」

曾執導過《霍元甲》的香港導演蕭偉強11月25日因心臟疾病去世，享年63歲。他擔任過多部經典影片的執行導演，比如《尖峰時刻》、《花樣年華》、《功夫之王》等，算是娛樂圈的幕後英雄。

▲蕭偉強。（圖／翻攝百度）

常貴田 「哪裡有慰問團，哪裡就有常貴田」

相聲演員常貴田11月30日因病逝世，享年76歲。他生於相聲世家，是常連安的長孫，常寶堃的長子，是今年去世的常寶華的侄子和搭檔。他最後一次上節目是今年7月，節目中師勝傑對外公佈自己病入膏肓，台下的常貴田心酸落淚。

▲常貴田。（圖／翻攝百度）

張首晟 「孩子被知識的洪水淹沒，是這個時代最大的問題」

楊振寧弟子、美國華裔物理學家張首晟12月1日因抑鬱症自殺去世，終年55歲。他被稱是目前離諾貝爾物理學獎最近的華人科學家。2007年張首晟發現的「量子自旋霍爾效應」被《科學》雜誌評為當年的全球十大重要科學突破之一；2009年他被清華大學特聘為教授，開始為中國效力。

▲張首晟。（圖／翻攝百度）

嚴凱泰 「經歷比學歷更重要」

臺灣知名企業家、裕隆集團執行長嚴凱泰12月3日因食道癌病逝，享年54歲。2009年1月正式發表國產自有品牌，納智捷汽車（Luxgen），並期許能使台灣汽車工業走出代工，推向世界。

▲嚴凱泰。（圖／視覺中國CFP）

王瑞林 「王瑞林同志的一生是革命的一生，是為黨和人民無私奉獻的一生」

中央軍委原委員、原總政治部副主任王瑞林上將12月8日逝世，享年88歲。他1946年參加八路軍，曾任東北軍區機要處譯電員、參謀；1947年加入中國共產黨；1952年開始給鄧小平當秘書；1992年黨的十四大後擔任總政副主任時，他仍然負責鄧小平的秘書工作。鄧小平女兒鄧榕曾稱，「父親對王瑞林感情很深」。

▲王瑞林。（圖／翻攝百度）

尹笑聲 「希望年輕演員把傳統相聲的基本功繼承下來」

尹笑聲12月8日去世，享年80歲。他是相聲名家尹壽山的兒子，師從馬三立，8歲即在茶社走紅，1951年曾到抗美援朝前線慰問演出。他說學逗唱無所不能，還能兼演雙簧。

▲尹笑聲。（圖／翻攝百度）

江丙坤 「能有機會參與書寫歷史，是我一生的幸運」

台灣海峽交流基金會前董事長江丙坤12月10日因心肌梗塞去世，終年86歲。外交部長王毅曾用「破冰先鋒、協商功臣、經貿推手、交流使者」16字概括江丙坤對兩岸關係的貢獻。他2008年接任海基會董事長一職，任期內曾促成兩岸通郵、通航、通商，實現了全面「三通」。

▲江丙坤。（圖／ETtoday資料照）

二月河 「生未必歡，死未必哀。君子知命隨分守時而已」

知名歷史小說作家二月河12月15日因腦栓塞住院治療，後突發心衰逝世，享年73歲。他用500萬字重塑了康熙、雍正、乾隆三位帝王在普通人心中的形象，並非科班出身的他，21歲高中畢業，沒上過大學；40歲才開始文學創作，大器晚成。

▲大陸作家二月河。（圖／視覺中國）

高玉倩 「我用一字一句下苦功夫的『笨』方法，才演好的李奶奶」

著名京劇表演藝術家、梅蘭芳弟子高玉倩12月23日去世，享年92歲。她是《紅燈記》中李奶奶的扮演者，是86版《西遊記》中豬八戒的丈母娘高老太太的扮演者。

▲高玉倩。（圖／翻攝百度）

以上46位名人大家不一定都熟知，不過這也標誌著一個時代即將落幕，很多人感慨著「隨著時間的推移，還會有更多你我所知的人離世」，我們唯一能做的是緬懷他們，並好好珍惜身邊的人。