李敖過世後子女互告多案　李戡抱怨：我告的都沒開過庭

記者劉昌松／台北報導

作家李敖病逝後，兒子李戡和女兒李文互控官司，從爭產訴訟開始越打越熱，台北地院16日開庭，審理李敖的兒子李戡批同父異母的姐姐李文丈夫「跑去骨灰罈前亂喊爸爸」等文，被李文丈夫控告妨害名譽罪。庭後李戡抱怨司法程序不公平，他被告的案子已經開3次庭，他告對方的案子都還沒開過庭。

▲李戡抱怨他告同父異母姐姐李文和丈夫的案子都沒開庭，反而他被告的案子已經開庭3次。（葉南州攝）

李敖在2018年3月過世後，非婚生女兒女文出面向李敖妻子王小屯、同父異母弟弟李勘提告，要求分割遺產，之後又告王小屯和李戡涉嫌侵占遺產，李戡為此反控李文誣告。

此外，李勘曾在微博上批李文的丈夫「跑去骨灰罈前亂喊爸爸」，因此被李文丈夫控告妨害名譽，李戡除曾對此解釋，在直到父親病逝，他和家人都不知道「李文夫婿」的存在外，李戡也自訴控告李文丈夫發聲明說他「謊話連篇」、「小屁孩」、「無恥」後，涉及公然侮辱罪嫌。

台北地院16日就是開庭審理李戡被控在網路發文涉妨害名譽案，李文丈夫聲請傳喚李敖生前的電視與版權經紀人，希望了解臉書粉專「李敖大師」的管理者是誰，但因經紀人表示不瞭解，法官命李文丈夫1個月後再陳報其他可證明到底是誰在網路發文的證據或證人。