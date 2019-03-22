參選總統民調墊底？　王金平：內部民調樂觀　我是最強候選人

▲前立法院長王金平到花蓮縣出席全國義消聯合會活動。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟、蕭可正／花蓮報導

宣布將投入2020總統大選的前立法院長王金平，22日到花蓮縣出席全國義消聯合會活動，關於近期外界指民調不高、缺乏國際觀等，王金平信心滿滿表示，別人做的民調是他們的事，「我認為自己最強」；至於有沒有可能與韓國瑜搭配？王金平說，現在談這還早吧！

▲王金平表示，內部陣營做的民調情勢樂觀，其他人做的都不準，別人做的民調是他們的事，認為自己最強。

身兼全國義消總會長的王金平，22日下午到花蓮縣壽豐鄉主持全國義消聯合會理監事會議，會後臨時動議時有理事當場提議，要全國義消力挺王擔任2020年的總統，王金平因此開啟話匣子大談選舉之事，並藉機回應外界種種質疑侃侃而談講了10多分鐘。

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈「友誼長存」扁額留念。

王金平說，他要參選總統完純粹是看不慣藍綠惡鬥，只要給他一任四年時間，他有信心達成國家安全、社會安定及經濟發展三大競選承諾。王金平也不滿新版身分證國旗要拿掉國旗，他當場戴起一頂繡有國旗的帽子，稱國旗代表我們，怎麼可以拿掉呢。

王金平表示，長期關注中美貿易戰，台灣夾在兩個大國之間，貿易戰情勢不明朗對外經濟困難重重，若他當選總統將首重參與區域經濟組織、廣簽自由貿易協定，顧好國家安全經濟自然能發展。

外界認為王民調不高？王金平說，他陣營做的民調情勢樂觀，其他人做的都不準，別人做的民調是他們的事，「我認為自己最強！」至於有沒有可能與韓國瑜搭配？王金平表示，現在談這個還太早。