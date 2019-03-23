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國民黨總統初選擬6/22黨員投票、7/28全代會提名

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▲▼柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）

▲柯文哲、韓國瑜、賴清德、蔡英文。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨基層勸進要求徵召韓國瑜且不排除發動連署，傳黨中央將祭出「徵召領表」的方式，在4月中徵召國瑜領表「被動」參加初選。此外，國民黨中央也已規劃6月22日舉辦黨員投票，並送交7月28日全代會通過。

《自由時報》報導，國民黨將提名正、副總統候選人的全代會訂於7月28日，新北市政府日前就已經接獲國民黨申請將借用板橋體育館做為全代會造勢場地。此一時間比4年前的提名作業期程規定7月中旬前召開全代會，晚了半個月。

國民黨總統初選預定4月下旬開始領表與黨員連署，5月中旬辦理參選人申請提名登記。據報導，國民黨考量6月22日初選結果出爐，需保留較多時間讓出線者尋覓副手，以便提報中常會核備後，送全代會一起通過並造勢。

不具名國民黨人士透露，期盼韓國瑜能主動登記，或透過中常會決議方式將韓國瑜直接納入初選名單，儘量不要讓萬分之一的徵召機率發生，以免產生黨內傷痕。

民進黨內總統初選進入協調階段，最快4月可確認將由蔡英文或賴清德、或者蔡賴配代表出戰，國民黨預定7月底、8月初全代會將正式通過提名人選。

在提名作業方面，組發會表示，根據慣例，將在4月中旬公告作業時程和要點、4月底領表並進行黨員連署，5月登記，6月完成黨員投票和民調作業，7月由國民黨全國代表大會正式通過提名。

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