　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

地方中心／桃園報導

垃圾山一躺拖8年！桃園有民眾去年就發現國際路二段附近有一大堆木頭棄置在農田中間，堆置高達5層樓高，從國道2號聯絡道下來只不到2分鐘路程，就能見這座垃圾山。雖然居民已向環保局、市府檢舉，承租土地違法工人清倒廢棄物的陳姓男子已遭起訴判刑，垃圾山依舊矗立，讓居民氣得投訴媒體。

當地居民2018年7月便透過爆料公社發文，揭露國際路二段附近有一座垃圾山，就在國2聯絡道下來的旁邊，同時拍照向環保局檢舉，行經國際路二段及國2往機場方向處看到大量廢棄物堆置，當時市府已經依違反《廢棄物清理法》規定，移送保七總隊及地檢署偵辦，宣告結案。

▲▼桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

請繼續往下閱讀...

▲▼桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

▲桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山。（圖／翻攝爆料公社）

未料檢舉至今垃圾山依舊矗立，宛如長在茄苳溪旁的一顆灰色大毒瘤，居民忍無可忍投訴媒體，空拍畫面也隨之曝光，就連使用谷歌地圖都能見這座垃圾山。根據《壹週刊》報導，承租該土地的男子陳皇齊疑似就是「垃圾蟑螂」，四處租地供人傾倒各種廢棄物，其中時間最久的，就是桃園富國路巷內的這座垃圾山，從2012年9月就開始堆棄，長達8年之久。

環保局則聲明，陳男分別於桃園、中壢及新屋租用3處土地堆置廢木材混合物，卻未領有廢棄物清除許可文件，從事廢棄物清除、貯存行為，違反廢棄物清理法，已經裁處超過210萬元，地檢署也提起公訴，地方法院於2018年9月28日判決，處有期徒刑1年4個月。

環保署表示，本案已無證據保全必要，限期行為人於2019年1月31日前完成3處廢棄物清理，但陳男未清理，已經啟動強制執行作業，後續交由行政執行署進行強制執行程序。2月15日發文移請地政機關進行土地註記棄置有廢棄物。

環保局查處情形如下：

中壢區：2016年12月5日起至2019年2月25日止，環保局稽查共263次，依違反空氣污染防制法規定告發17次，已裁處金額5萬5000元，另違反廢棄物清理法告發207次，已裁處59萬元4,000元。

桃園區：2015年5月18日起至108年2月25日止，環保局稽查共940次，依違反廢棄物清理法執行按日連續處罰，裁處金額新臺幣97萬0,800元。

新屋區：2016年11月1日起至108年2月25日止，環保局稽查共121次，依違反空氣污染防制法規定告發33次，裁處金額新臺幣54萬元。

▼居民氣炸檢舉垃圾山。（圖／翻攝喇叭人臉書）

▲▼桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸。（圖／翻攝喇叭人臉書）

ET快訊
獨／正妹記者控被硬上！張書維反擊「1550字聲明稿」　還原事
Dyson無線吸塵器搶先發表！全新V11功能曝光...搭LC
腎臟剖開暴嵌「乳白玉米粒」！結石狂冒醫嚇壞：這顆已經不行了

關鍵字：垃圾山,毒瘤,茄萣溪,桃園,新屋,星見,民權路,農田,國道,國2,中壢,桃園環保局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕

桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸

座落「溫羅汀」台大對面40年　聯經書房上海書店重新開幕75折！

宜蘭捕獲4米長超級大白鯊　圍觀民眾：這麼大好嚇人！

全台飆30°C再熱一天　周五鋒面+東北季風虐...北台「降10°C」秒回冬天

亞洲有機青年論壇台灣代表正式出爐　115人報名錄取25名

高雄月老廟史上最OP！她求斬爛桃花　拜完一週「5姻緣上門」：被訊息轟炸

公費A肝疫苗4月8日起擴大接種對象！估11萬孩童受惠

被指「私校退撫條例」有藏鏡人阻饒　教育部：立意良善就支持

越捷增3條國內航線！限時祭出140萬張0元機票　每日下午1~3點開搶

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

趙正平被激怒：小心把妳腿打斷　利菁嚇到在攝影棚逃竄ＸＤ

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕

桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸

座落「溫羅汀」台大對面40年　聯經書房上海書店重新開幕75折！

宜蘭捕獲4米長超級大白鯊　圍觀民眾：這麼大好嚇人！

全台飆30°C再熱一天　周五鋒面+東北季風虐...北台「降10°C」秒回冬天

亞洲有機青年論壇台灣代表正式出爐　115人報名錄取25名

高雄月老廟史上最OP！她求斬爛桃花　拜完一週「5姻緣上門」：被訊息轟炸

公費A肝疫苗4月8日起擴大接種對象！估11萬孩童受惠

被指「私校退撫條例」有藏鏡人阻饒　教育部：立意良善就支持

越捷增3條國內航線！限時祭出140萬張0元機票　每日下午1~3點開搶

曾挑戰普丁選總統 AV「性愛女王」操勞過度 緊急送醫

獨／最貴「義大利神獸」23歲車主擁12輛超跑　疑欠10億遭砸店

白沙屯媽祖遶境突遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕

華府智庫演講　柯文哲：兩岸應重啟對話、建立互信

台灣人限定！群馬縣徵觀光大使　免費送你到日本玩3天2夜

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」　網笑翻：一定是公的

點亮南海明燈！太平島燈塔加裝AIS、VHF　守護航道船舶安全

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原「房內不堪回憶」：若我這麼王八就抓去關

川普推特語錄／喬治康威就是嫉妒老婆成就比較高　地獄來的老公！

腸粉店公休日竄煙霧　潮牌正妹店員驚恐「結局神展開」　　

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

生活熱門新聞

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒..

「佳里小7店員」結帳突跑走！下..

小五生數學85分倒數第二！母：..

窄裙妹怨「裙子往上跑」　萬人見..

4米長大白鯊宜蘭東澳海域被捕獲

他見鹹豆漿崩潰「根本餿水」！網..

不滿檢疫犬嗅行李　他用推車撞還..

星巴克「4小時好康」！　買一送..

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

再熱一天！周五北台高溫降近10..

撞親戚婚期！尪逼她缺席閨蜜婚禮

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

網推日本液體OK繃　他實測痛又..

600超商不再24小時　網讚爆..

更多熱門

相關新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥～

現代都市社會中，很難見到鳥，更別說是鳥巢了，因此許多人或許只認得鴿子、麻雀這種平常常見到的鳥類，有位網友PO上一張照片，是田中央有個鳥巢的畫面，他好奇發問「這是什麼鳥？」答案很令人震驚。

陌生讀經班主任臉書騷擾小學生

高中女兒常化妝晚歸　母跟蹤氣炸

名小兒科神斷言「流感」　母：根本亂開藥　

329爆量5千億　新舊屋生死戰正式開打

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

老婆送驚喜！他拆開「PS4套包」卻哭了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」　結石狂冒醫嚇壞

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒上門」

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

Hello Kitty聯名機車限量1520台

偷吃「對愛情有2好處」網淚跪：很準

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱、焦慮、恐慌症！

楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　2原因笑翻

名廚摔落身亡！《料理鐵人》神戶勝彥享年49歲

萌到爆！1001隻熊大量出沒義大

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面