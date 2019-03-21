桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山曝光　居民氣炸

地方中心／桃園報導

垃圾山一躺拖8年！桃園有民眾去年就發現國際路二段附近有一大堆木頭棄置在農田中間，堆置高達5層樓高，從國道2號聯絡道下來只不到2分鐘路程，就能見這座垃圾山。雖然居民已向環保局、市府檢舉，承租土地違法工人清倒廢棄物的陳姓男子已遭起訴判刑，垃圾山依舊矗立，讓居民氣得投訴媒體。

當地居民2018年7月便透過爆料公社發文，揭露國際路二段附近有一座垃圾山，就在國2聯絡道下來的旁邊，同時拍照向環保局檢舉，行經國際路二段及國2往機場方向處看到大量廢棄物堆置，當時市府已經依違反《廢棄物清理法》規定，移送保七總隊及地檢署偵辦，宣告結案。

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▲桃園「巨灰毒瘤」噁心長溪水旁…橫躺8年的5層樓垃圾山。（圖／翻攝爆料公社）



未料檢舉至今垃圾山依舊矗立，宛如長在茄苳溪旁的一顆灰色大毒瘤，居民忍無可忍投訴媒體，空拍畫面也隨之曝光，就連使用谷歌地圖都能見這座垃圾山。根據《壹週刊》報導，承租該土地的男子陳皇齊疑似就是「垃圾蟑螂」，四處租地供人傾倒各種廢棄物，其中時間最久的，就是桃園富國路巷內的這座垃圾山，從2012年9月就開始堆棄，長達8年之久。

環保局則聲明，陳男分別於桃園、中壢及新屋租用3處土地堆置廢木材混合物，卻未領有廢棄物清除許可文件，從事廢棄物清除、貯存行為，違反廢棄物清理法，已經裁處超過210萬元，地檢署也提起公訴，地方法院於2018年9月28日判決，處有期徒刑1年4個月。

環保署表示，本案已無證據保全必要，限期行為人於2019年1月31日前完成3處廢棄物清理，但陳男未清理，已經啟動強制執行作業，後續交由行政執行署進行強制執行程序。2月15日發文移請地政機關進行土地註記棄置有廢棄物。

環保局查處情形如下：

中壢區：2016年12月5日起至2019年2月25日止，環保局稽查共263次，依違反空氣污染防制法規定告發17次，已裁處金額5萬5000元，另違反廢棄物清理法告發207次，已裁處59萬元4,000元。

桃園區：2015年5月18日起至108年2月25日止，環保局稽查共940次，依違反廢棄物清理法執行按日連續處罰，裁處金額新臺幣97萬0,800元。

新屋區：2016年11月1日起至108年2月25日止，環保局稽查共121次，依違反空氣污染防制法規定告發33次，裁處金額新臺幣54萬元。

▼居民氣炸檢舉垃圾山。（圖／翻攝喇叭人臉書）

