年度美景！紫斑蝶「大爆發」每分鐘湧700隻　國道急封路護蝶

▲雲林縣林內鄉21日上午爆發紫斑蝶遷徙潮，國道急封路。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

地方中心／雲林報導

雲林縣林內鄉素有「雲林花園」的美譽，每年清明節前後「紫斑蝶」過境的壯觀景象更是限定版美景。林內鄉公所20日「蝶來幸福，閃耀林內」活動正式開跑，邀請民眾到林內鄉欣賞美景之餘，一同關注環境保護與生態議題，沒想到活動才開跑一天，就驚見紫斑蝶大爆發，21日最高峰更到達每分鐘700隻，逼得國道三號緊急封閉外側車道護蝶。

林內鄉鄉長張維崢表示，國道三號252K至253K、雲林縣林內觸口段約1100公尺封閉外側，至少會封閉至中午等紫斑蝶數量降低，才恢復通車。駕駛行經該路段時，務必多加注意。

今年因氣候暖冬的關係，紫斑蝶提早出發，19日開始便出現過境潮。台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥20日才表示，19日上午出現最高的遷徙量是每分鐘109隻紫斑蝶，若天氣晴朗有望出現更大的蝶群。此話一出，隔沒多久便出現紫斑蝶大量過境的景象。陳瑞祥21日再表示，由於今天吹西南風，空氣品質也變好，上午9時10分左右，每分鐘蝶量到達700隻。望此美景，讓人不禁讚嘆大自然的奧妙。

紫斑蝶「大爆發」的蝶量也遠遠超出國道車輛封閉標準的250隻，工作人員趕緊封閉車道，來保護這一年一度的美景。

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