　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

年度美景！紫斑蝶「大爆發」每分鐘湧700隻　國道急封路護蝶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雲林縣林內鄉21日上午爆發紫斑蝶遷徙潮，國道急封路。（圖／記者傅誠翻攝）

▲雲林縣林內鄉21日上午爆發紫斑蝶遷徙潮，國道急封路。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

地方中心／雲林報導

雲林縣林內鄉素有「雲林花園」的美譽，每年清明節前後「紫斑蝶」過境的壯觀景象更是限定版美景。林內鄉公所20日「蝶來幸福，閃耀林內」活動正式開跑，邀請民眾到林內鄉欣賞美景之餘，一同關注環境保護與生態議題，沒想到活動才開跑一天，就驚見紫斑蝶大爆發，21日最高峰更到達每分鐘700隻，逼得國道三號緊急封閉外側車道護蝶。

▲▼紫斑蝶,雲林。（圖／記者傅誠翻攝）

林內鄉鄉長張維崢表示，國道三號252K至253K、雲林縣林內觸口段約1100公尺封閉外側，至少會封閉至中午等紫斑蝶數量降低，才恢復通車。駕駛行經該路段時，務必多加注意。

▲▼紫斑蝶,雲林。（圖／記者傅誠翻攝）

今年因氣候暖冬的關係，紫斑蝶提早出發，19日開始便出現過境潮。台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥20日才表示，19日上午出現最高的遷徙量是每分鐘109隻紫斑蝶，若天氣晴朗有望出現更大的蝶群。此話一出，隔沒多久便出現紫斑蝶大量過境的景象。陳瑞祥21日再表示，由於今天吹西南風，空氣品質也變好，上午9時10分左右，每分鐘蝶量到達700隻。望此美景，讓人不禁讚嘆大自然的奧妙。

紫斑蝶「大爆發」的蝶量也遠遠超出國道車輛封閉標準的250隻，工作人員趕緊封閉車道，來保護這一年一度的美景。

▲▼紫斑蝶,雲林。（圖／記者傅誠翻攝）

【更多新聞】

嘿咻到一半前男友「沒辦法」...她拔刀殺人苦喊：下輩子別再見！

張書維「揉眼噴淚」駁性侵女記者　許常德酸：暴露了遮掩的動機

ET快訊
妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫竊喜下秒見女兒照片超滅火
21歲超甜護士打瞌睡被拍！緊身制服快炸裂撞臉張娜拉
獨／根本騙局！23歲少東被踢爆「沒神獸」　12輛超跑都不是他

關鍵字：紫斑蝶,國道,過境

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／超跑少東「愛作夢」年燒20億落跑　富爸氣到2度住院：出來面對

獨家起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口

獨／最貴「義大利神獸」23歲車主擁12輛超跑　疑欠10億遭砸店

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

嘿咻到一半前男友「沒辦法」...她拔刀殺人苦喊：下輩子別再見！

追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸

男男戀毀主奴契約！他不甘BDSM調教「染梅毒XX」　恐嚇曝光媒體逼下跪

北市警拂曉突擊毒酒店開趴　查獲百包毒品29名狂歡男女

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

桃市府行文殯葬業「讓官員民代先公祭」　業者怒：當官很威嗎

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

桃市府行文殯葬業「讓官員民代先公祭」　業者怒：當官很威嗎

飲料店前「屁屁貼超近」襲臀！女學生尖叫...基隆色運將喊冤：有飛蛾

施暴畫面曝光！新竹父監理站舉起「2歲男童」狠摔重擊3下　路人全傻了

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

更新／台61線「槽車翻覆」！易燃液體洩漏　全線封閉逾7hr

癡情男子漢戀上美國女兵　2度「愛相隨」竟要付12萬元

長榮兄弟內鬨！首戰「弟弟」輸　假處分擋哥哥當董事失敗

超跑少東擁12跑車　前房東傻眼：低收戶沒飯吃「常有人討債」

網紅罵「酒駕撞死活該」犯眾怒惹圍毆　「社會禍害」慘遭認證

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

海洋民主之旅啟程！　蔡英文出訪「三任務」：讓台灣的努力被看見

全國遊程設計競賽　長中觀光科榮獲高中職組亞軍

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

哈登砍57分無法贏　大V關鍵0.1秒罰球助灰熊擊落火箭

新一代「武士刀重機」降臨東京！SUZUKI車展陣容搶先看

史馬特怒推恩比德遭驅逐　戰局轉變葬送綠衫軍

超浮誇！台北藏在巷弄中的工業風餐廳　整隻軟殼蟹鋪在燉飯上

「金金併」政策推不動　網友：不解決彰銀案開放併購是笑話

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「..

擁有最貴「義大利神獸」23歲車..

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

獨家起底／1年玩完20億　23..

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不..

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

少東擁12跑車　前房東：他是低..

張書維控「女生想進摩鐵」！計程..

更／阿里山小火車碰撞小客車　女..

新竹市監理站虐童　2歲兒被抓起..

陌生嬤伸手亂摸女兒臉　霸氣媽一..

為他墮胎2次發現是人夫！墮胎女..

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任..

更多熱門

相關新聞

桃園巨瘤長溪旁…橫躺8年的垃圾山

垃圾山一拖8年！桃園有民眾去年就發現民權路附近有一大堆木頭棄置在農田中間，堆置高達5層樓高，從國道2號聯絡道下來只不到2分鐘路程，就能見這座垃圾山。雖然居民已向環保局、市府檢舉，承租土地違法工人清倒廢棄物的陳姓男子已遭起訴判刑，垃圾山依舊矗立，讓居民氣得投訴媒體。

國道「護命緩撞車」曝光！事故1公里外就待命

高公局將測試「交通錐預警系統」

國道連續劇　赤膊男抱妙齡女上車

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面