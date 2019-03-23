經濟之旅首站「韓流來襲」　大公報：高雄香港兩地一家親

▲韓國瑜市長拜會和信集團，主席黃志祥特別邀請多位香港各界重量級企業家，包括鴻海集團總裁郭台銘共同與會，為高雄尋求更多投資契機。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖、蔡浩祥、黃苑瑜／香港－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開6天的經濟之旅，抵達香港隨即與特首林鄭月娥會面；下午進行「高雄農產品推介會」簽約；傍晚至中聯會與主任王志民餐敘；接著到信和集團參訪，由集團主席黃志祥親自接待韓國瑜。香港各大報將韓國瑜訪香港之旅放在頭版，其中，大公報更形容「高雄香港」兩地一家親。

▲韓國瑜與香港特首林鄭月娥見面。（圖／高雄市政府提供）

韓國瑜到海外拚經濟，22日先抵達香港，與特首林鄭月娥會面，下午極力推銷高雄農產品，共簽8個契約。他傍晚前往大陸駐港最高機關中聯會，與主任王志民餐敘，而後前往香港信和集團參訪，且由集團主席黃志祥親自在總部接待，就連鴻海集團總裁郭台銘也受香港信和集團邀請，特別從深圳來香港與韓國瑜見面。

▲韓國瑜香港「農產品推介會暨簽約」媒體聯訪 。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

對於韓國瑜22日經濟之旅第一天滿滿的行程，香港各大報23日便將韓國瑜來訪香港一事登上頭版，其中大公報甚至形容「高雄香港」兩地一家親，讚韓國瑜經濟之旅開紅門，簽約26億，並以林鄭月娥晤韓國瑜，及王志民會見韓國瑜一行為主要報導。星島日報也指韓國瑜獲林鄭禮賓府接待，更與王志民共享晚宴，以「韓流襲港，破天荒入中聯辦」為標題。

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