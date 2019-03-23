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買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

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▲▼磊山保經首都分行經理張若雯。（圖／記者李蕙璇攝）

▲磊山保經首都分行經理張若雯。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

蟬連7年銷售醫療險冠軍的磊山保經首都分行業務經理張若雯，首次對媒體公開其規劃醫療保險的訣竅，並且也是如此不藏私與人分享，也讓她能因為保戶口碑推薦，更知民眾對保險需求與期待。

問起醫療險專家，許多磊山人豪不加思索脫口而說出她的名字，因為她連續7年拿下磊山醫療守護天使白金獎，一年須達服務保戶超過72「人」才能獲獎。而記者再三求證該獎是以「人」為單位，非以「保單件數」為評審標準，那真是得紮紮實實地腳勤拜訪客戶。

▼磊山保經首都分行業務經理張若雯。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼磊山保經首都分行業務經理張若雯。（圖／記者李蕙璇攝）

張若雯表示，她一入行就是在磊山創辦人李佳蓉當時於英商保誠人壽的業務團隊，之後也跟隨著到磊山。而她們在保誠有受到完整的醫療險教育訓練，加上自己因為特別關注「家族病史」的議題，看到家中長輩相繼出現糖尿病、失智、中風、癌症等重大疾病的狀況，所以讓自己更是很早就下定決心要好好經營醫療險。

她說，每個人的醫療險都有其不同的需求考量，無法複製化，而要當個讓客戶信賴的業務員，除了自己術業有專攻更上一層樓，還得引導保戶跟著我們一起認識自己、了解自己，才能深刻知道自己的需求何在。這也是保經通路代理30多張保單的前提之下，讓保戶從中有更多樣化選擇。

▼右為張若雯。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲▼右為磊山保經首都分行業務經理張若雯。（圖／記者李蕙璇翻攝）

身為保戶買醫療險3步驟

她以自身也是保戶的心態說，買醫療險第一步就是要懂自身需求，可從家族病史風險及依生涯規劃分階段考量家庭責任。接著第二步是要學習看懂保單保障內容及條款，以及理賠定義與金額。最重要的第三步則是要注重後續服務。而這三步也是她換位思考成為服務保戶的中心思想。

張若雯說，有人曾經因為買了保險沒理賠有怨念。如果那一張保單真的就是沒辦法理賠保戶的狀況，是因為商品設計的差異性，很難苛責是保險的錯。

保險是良心事業

而前二步是她長期以來都會帶著身旁親友、保戶朋友及同事們一起做的步驟，第三步就是要靠保戶謹慎選人，當然自己也是要實實在在做，謙禮待人。「保險是一份良心事業」，張若雯斬釘截鐵地以此自許。

由於保險業務圈內，有人拼高額大客戶保單，有人是一件件攢業績。還有人願意專挑佣金較低的保障型保單經營，這就是磊山保經首都分行業務經理張若雯，19歲決定入行至今17個年頭，累積服務保戶快千人。

磊山保經醫療守護天使獎HGA－「以人為本」的審核標準／每年重新歸零計算

基本獎：1年完成24位醫療被保人投保新契約並完成核實。黃金獎：1年48位。白金獎：1年72位。晶鑽獎：1年96位。

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關鍵字：醫療險,7連貫,銷售,冠軍,業務員,投保,磊山保經,張若雯,家族病史

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