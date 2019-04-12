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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

國人一年共花336億買健康險　理賠爭議手術認定最多

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▲▼ 手術,開刀,醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲手術開刀示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

民眾去年一整年申訴保險案超過4千件，其中有關於壽險公司理賠爭議案占34%，多是因投保時已有疾病，屬於除外責任的不理賠範圍，或非必要性醫療等原因，其中又以手術認定案件最多。

根據壽險公會統計，壽險業2018年1~12月初年度保費收入中，健康險（傳統型）全年保費收入為336億1,800萬元，較2017年新台幣313億7,600萬元年成長了7.1%。

台灣人壽表示，投保健康險主要目的也是在於萬一有醫療住院需求時，所獲得的理賠金可以換取更佳的醫療品質和術後復健的支持。

金融消費評議中心委員表示，去年保險申訴案共有4,407件，其中屬於壽險公司的理賠案類型達1,518件，其中最多的示手術認定案有193件、必要性醫療有123件、除外責任有77件、投保時已患有疾病或在妊娠中有134件、違反告知有87件等多項原因，而關於理賠金額認定類的有175件。

提醒民眾買相關健康醫療險前，務必了解其保單的保障範圍，還有要詳實、清楚的填寫要保書告知事項，因為若是隱瞞疾病而未讓保險公司事先得知而同意承保的話，易於日後發生理賠爭議。

告知事項

主要為要保書中有關被保險人身體狀況等之詢問事項。應據實說明，如有故意隱匿、或過失遺漏，或為不實之說明，足以變更或減少保險人對危險之估計者，保險人得解除契約（契約成立二年內）；其危險發生後亦同。

《保險法》第64條

訂立契約時，要保人對於保險人之書面詢問，應據實說明。要保人有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少保險人對於危險之估計者，保險人得解除契約；其危險發生後亦同。

告知義務與契約的解除

要保人或被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，其保險事故發生後亦同。

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關鍵字：336億,健康險,理賠,爭議,手術認定,除外責任,理賠金額,金融消費評議中心,醫療險,壽險公會,壽險

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