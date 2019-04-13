每個人都有無可取代身價　周乃翔一年拼超過1億元壽險保額

▲磊山保經業務經理周乃翔和親愛的妹妹Puppy雪橇犬。（圖／周乃翔提供）

記者李蕙璇／台北報導

「一個好的財務顧問是要知道終點在哪裡，帶著客戶一起走」、「每個人都有自己的身價，是無可取代」。磊山保經業務經理周乃翔認為可以採取回推時間過程，琢磨自己主角的人生，而他也正用此法設立「1年完成1億元以上壽險保額指標」，也藉此思考自己希望的家庭關係，尋覓共同婚姻價值觀的鍾愛伴侶。

而周乃翔提到的回推法，也如同磊山創辦人董事長李佳蓉曾說的「以終為始」的思考模式，從事情的終點來回推可能會遇到的狀況，讓周乃翔體會到有助於他釐清許多盲點，並且分享給保戶與身旁親友，更能去摸索認識自己。

▼磊山保經業務經理周乃翔。（圖／記者李蕙璇攝）

因為美食而選讀了食品營養科系的周乃翔，退伍後到治癌藥物代理商當業務員，幾乎每天和其他藥廠同業拼速度，一大早7點多就要在醫生辦公桌上放著自己的名片和咖啡，尋找介紹藥品的任何機會。只是剛入社會20幾歲的他，天天泡在癌患病房、診間，和抗癌勇士們熬過人生的酸甜苦辣，周乃翔年輕的心也逐漸迷惑，為什麼他只能幫助患者減輕疼痛卻無法治癒他們，而轉到臍帶血公司接觸準媽媽與新生兒，也讓自己看到更多的希望與青春。

周乃翔說，3年前失戀是他的人生大低潮，迷茫人生旅途還找不到定位。而那陣子有幾回用餐、看電影場合都碰到一位許久未聯繫的高中學弟，得知他在外商壽險公司當業務員，而自己也沒有買過保險，覺得學弟說解保險商品的態度穩重禮貌，而讓他注意到保險業，於3年前正式踏入這一行成了壽險顧問，之後因為想接觸更多樣化的保單商品與不同需求的客層，而轉戰到保險經紀人公司。

▼周乃翔讀書時期參加愛樂社，喜歡自彈自唱，時常受邀表演。（圖／周乃翔提供）

周乃翔說自己上了一堂保險課程就中毒，因為他過去是看到藥物、臍帶血給人民的期待與希望，而今是用看不見、摸不到的東西為自己和大家撐起保障防護網，尤其是壽險保障額度是可以讓每個人擁有自己無可取代的身價，讓他感受到集眾人之力量匯成的保險給予的絕對價值，如果不願聽他說買保險要重壽險保障的話，而只是問他買保險有甚麼報酬率，還真讓他難以接續話題。

他也笑說自己有個叛逆個性，正在規劃走出周乃翔風格之路，專攻退休財務規劃，目標指標是「一年達到壽險保額累積超過1億元以上」，也就是說周乃翔尋找到認同自己身價應該超過500萬以上的志同道合夥伴。而台灣保險滲透率之高居全球之冠，國人平均壽險保障額度約50~70萬之間，不到30歲的周乃翔立下一道超高標工程地基，就要看他如何施展魅力，邀請大家和他共同築起保險核心價值防護網。