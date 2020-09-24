獲保障前「先上演家庭內戰」！保險專家曝3大重點：明確指定受益人

▲保戶在指定受益人時，一定要掌握「3大重點」，讓保障真正到位。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

壽險保障是當人們離世時，可透過保險公司給付的身故保險金，照顧身邊的受益人。不過，多數民眾不了解受益人指定的相關規範，或因疏忽未定期檢視保單，導致無法順利傳承，甚至上演家庭內戰。富士達保險經紀人提醒，保戶在指定受益人時，一定要掌握「3大重點」，讓保障真正到位。

一、明確指定「保險金受益人」

在填寫保險要保書時，受益人欄位須填上「法定繼承人」，但「法定繼承人」的給付順位，並不完全適用於每個家庭狀況，可能與保戶期望保障的對象有所出入。

富士達保經建議，保戶在指定受益人時，應深思熟慮自己不幸身故後，哪位家人最需要這筆保險金、誰又是自己必須持續照顧的人？將這幾位指名為保險受益人，才能讓他們獲得最直接的保障。

至於「法定繼承人」則可填寫在最後順位，若前面順位的受益人不幸離去時，才會由民法繼承編規定的法定繼承人請領保險金。

二、確認「給付順位」或「分配比例」

填寫多位受益人時，要保人可指定受益人的「給付順位」及「分配比例」。例如，要保人指定3名受益人，並希望以「順位」進行給付；當理賠身故保險金時，就會優先給付第一順位的受益人，若該受益人已身故，才會往下給付給第二順位的受益人。

另一種方式是指定「分配比例」。若要保人希望同時照顧數位受益人，也可以填寫給付的比例，例如配偶50%、兒子25%、女兒25%，先做好分配，避免日後產生爭執糾紛。

三、定期檢視保單及受益人安排

隨著保戶邁入不同人生階段，家庭成員出現改變，保險受益人也需要調整。例如，社會新鮮人剛出社會時，除了養活自己之外，每個月也要給孝親費；若擔心自己離開人世，父母會頓失依靠，受益人可能會填寫父母，但多年後結婚生子，父母也年邁離世，就應該將受益人變更為配偶或子女。

富士達保經認為，定期檢視受益人安排，除了能確保照顧到「對的人」之外，也能避免保險金因受益人提前離世，使保險金變成遺產。

由於《保險法》第110條規定，請求保險金時受益人以「生存者」為限，因此，假如所有受益人都比被保險人早離世，那麼身故保險金就變成是被保險人的遺產，而這筆遺產也就必須列入遺產總額課徵遺產稅，使保障打折不少。

保戶進行保險規劃時，除了訂定完整保障，更務必注意受益人的安排，確認自己珍視的家人能妥善的照顧。此外，富士達保經建議，民眾應每2年做一次保單健診，複習自身保障並檢視受益人的安排及受益人資訊是否需調整；尤其在自身家庭狀況改變，以及保單指定的受益人離世時，都要記得變更保險金受益人。