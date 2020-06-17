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法國巴黎人壽營收年成長逾95%　外幣投資型保單「首季保費收入」奪冠

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▲法國巴黎人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲法國巴黎人壽2019年營收達新台幣539億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

法國巴黎人壽17日表示，主力銷售投資型保單與保障型房貸壽險，2019年營收達新台幣539億元，與2018年相比，成長率超過95%，在金融業中成長率排名第二，外商排名第一，更被評為金融業成長最快的外商公司。

法國巴黎人壽引述《天下雜誌》公布的「天下兩千大調查」指出，法國巴黎人壽於2019年金融業成長最快公司的項目中，為外商排名第一位，營收成長率超過95%；在全台金融業整體排名中排行第26位，較2018年排名前進10個名次，顯示出其產品和服務獲客戶認可。

根據金管會保險局統計，今年第一季外幣保單新契約保費收入為1331.52億元，較2019年同期減少13%；其中，投資型保單新契約保費收入，年衰退25%。觀察投資型保單第一季銷售狀況，新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、國泰人壽與安聯人壽。

▲法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉。（圖／記者楊絡懸攝）

▲法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉。（圖／記者楊絡懸攝）

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽在台深耕20多年，主攻銀行通路保險商業模式，在台灣擁有超過20家金融機構合作夥伴，兩大保險領航商品包括投資和保險功能兼具的投資型保單、以及保障型商品房貸壽險，針對不同需求的客戶，提供多元健全的產品，以滿足國人對於投資和保障的需求。

儘管2020年下半年將有多項保險新政策上路，且壽險業初年度保費收入已有衰退跡象，但戴朝暉認為，法國巴黎人壽今年將因應市場趨勢，推出多項獨家商品，並不斷創新數位化服務，以提升用戶體驗。

面對數位化的趨勢，戴朝暉也透露，法國巴黎人壽近年積極投入多項數位創新服務的升級，例如保戶專屬的「巴黎線上保戶專區」，可讓保戶透過手機或電腦即時查詢保單績效、理賠進度、繳費明細等；此外，投資型保單也引進業界首創的「PAI智能理財服務」，則透過大數據演算出最合適投資人的投資組合建議。

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