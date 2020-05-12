　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

獨家回應／潤成入主10年「南山新系統成噩夢」！工會嗆勞資爭議未解　南山人壽再反擊

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽「境界計畫」系統錯誤連連，金管會主委顧立雄日前也透露，還未改善至滿意。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽於2018年9月進行「境界計畫」電腦系統更新，資料與數據卻連環出錯，衍生多起保單糾紛；金管會主委顧立雄日前在立法院財委會答詢時也透露，「目前南山新系統還未改善到讓我們滿意，且通報一直有問題。」針對此事，南山人壽企業工會12日進一步表示，境界系統更新後，「所有南山保戶、業務員都持續在噩夢中，不斷在錯誤與修正當中輪迴。」

南山工會表示，雖然主管機關要求有第三方獨立的審查機構，對南山境界提出改善計畫「並每天對金管會提出報告」，但從業務員端仍持續收到保戶反映的諸多問題，並非局限在「投資型保單」。

「工會持續把蒐集到的資料反映給金管會，問題絕非南山高層所說的那麼簡單。」南山工會指出，若要讓保戶大眾放心，「請主管機關公布第三方獨立審查機構對『境界計畫』的審查報告，唯有公開透明才能讓大眾安心與放心。」　　

南山工會認為，潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，入主南山人壽10年股權移轉期限將屆，尚且不論南山是否符合上市櫃規定，「若境界計畫的問題伴隨股權轉移，後果將無法想像」；也讓工會不得不呼籲各界注意，「南山股權開放或轉移及其可能衍生出來的問題，讓大股東套利變現出場，留下未解難題給所有保戶、業務員、金管會，應為大家所不樂見。」

▲南山工會集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，盼主管機關盡快處理「南山境界系統」。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山工會集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，盼主管機關盡快處理「南山境界系統」。（圖／記者紀佳妘攝）

回顧2011年，「潤成控股」以21.6億美元買下南山人壽97.57%股權，遠低於中國信託出價的30億美元，價差8.4億美元，折合約新台幣252億元。

南山工會指出，這價差就是要解決公司與業務員間的勞資問題，卻無任何改善，還越演越烈；金管會當時宣布「5大審核標準」中的第一項「買方必須承諾保障保戶及員工權益」，讓工會同仁皆不禁質疑：「除了喊出幸福企業的口號之外，到底做了什麼？以違反勞動基準法遭裁罰件數來看，南山公司為違反勞基法裁罰最大戶，開罰全國第一。」

「業務員身分定位為何？若依最高行政法院的僱傭判決，為何不提撥勞工退休金？若為公司聲稱的承攬，為何持續以業績考核評量阻斷業務員生路？為何薪資說扣就扣，不需事先說明？為何2016年4月公司承諾要另訂的『業務人員撫卹辦法』卻延宕至今？」南山工會連續提出疑問，同時也認為，業務員身分問題困擾已久，影響最大，「但擁有龐大資源的南山人壽，除了以訴訟來對付業務員之外，曾拿出了什麼具體的方案來討論嗎？」

南山工會表示，工會在有限的資源下試圖釐清業務員工作屬性、消弭與資方的勞資爭議問題，境界系統錯誤百出，端賴業務員協助除錯並維繫保戶信心，在系統未能穩定運作前，將持續監督公司營運，「但業務員人微言輕，我們需要府院高層的協助，需要主管機關的關心與指導。」

▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽有勞資爭議尚未解決。（圖／記者湯興漢攝）

針對南山工會質疑「境界計畫」電腦持續有問題，南山人壽提出聲明指出，公司持續投入資源致力於系統與功能的優化，也虛心檢討改善，並確保所有保戶權益不受影響。自境界系統上線以來，相關問題已逐步改善，也針對投資型商品作業持續進行優化、完善驗證檢核機制，以期確保系統穩定性。

南山人壽表示，相關客戶服務的日常運作已穩定，如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，也依約寄送各項通知單，客戶來電詢問也無異常，公司將持續進行各項客服作業優化，以提供保戶更快速便利的服務。

另外，針對潤成入主10年，業務員勞資問題未解，南山人壽也說明，依照司法院大法官釋字第740號解釋意旨，「南山人壽與業務員間之私法契約關係並非勞動關係」，且歷年共計48件民事法院判決，也均一致認定南山人壽與業務員間並非成立勞動或僱傭關係，而是「承攬關係」，因此南山人壽依法並無義務為業務員提繳勞工退休金。

▲南山人壽。（圖／記者周宸亘攝）

▲南山人壽表示，南山工會主張公司應依法提繳或給付退休金，於法無據。（圖／記者周宸亘攝）

南山人壽表示，對於需要援助的業務夥伴或及其家屬，會評估個別個案狀況，適時給予個人或及其家屬的協助，並沒有影響南山人壽照顧業務夥伴的作為。對於南山人壽與業務員間的法律關係，本質上為「私法性質」，經大法官釋字740號解釋、民事法院48件判決，已確認為非勞動契約關係，故南山工會主張公司應依法提繳或給付退休金，於法無據。

至於過去行政法院就勞保局對南山人壽處以未提繳勞退金裁罰案所為的判決見解，南山人壽指出，已為大法官釋字第740號解釋所揚棄，不應再引用，公司仍持續救濟中。

南山人壽認為，有關履約評量制度，公司是依保險業務員管理規則，針對業務員的不當招攬行為或其他利用其職務身分從事不當行為所為處理，而大法官釋字第740號解釋已表示，此與勞動契約屬性無關。

最後，對於業務員承攬報酬的給付，南山人壽也強調，均依法令及合約約定辦理，業務員如有不清楚之處，公司皆會逐一說明。

ET快訊
台中妹喝茫「只穿內褲」借廁所　管理員傻眼...報警她竟問：我
新台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利
不符紓困資格…苗栗男「一拳打爆」隔板！承辦員慘遭碎片割傷
保七警員遭老婆刺「大腿動脈」　大量失血送醫不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

新台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

獨家回應／潤成入主10年「南山新系統成噩夢」！工會嗆勞資爭議未解　南山人壽再反擊

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」：首重實支實付型醫療險

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

新台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

獨家回應／潤成入主10年「南山新系統成噩夢」！工會嗆勞資爭議未解　南山人壽再反擊

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」：首重實支實付型醫療險

保險熱門新聞

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

台灣單親家庭「已破83萬戶」！康健人壽：可規劃低保費健康險

磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單市場

立院初審通過！未滿15歲身故可領61.5萬保險金

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」

潤成入主10年「新系統成噩夢」　南山工會批勞資爭議未解

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了

一張表懂車禍調解官要看的單據

年輕優勢無痛規劃退休生活「定期定額+時間複利」

「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

金管會今（12）日公布各幣別新契約責任準備金利率調整方案，新台幣、美元及澳幣保單責任準備金利率將分別調降1碼、2碼、4碼，其餘澳幣、人民幣保單也有調整，預計7月1日正式上路。

南山人壽又被罰　金管會開罰80萬

南山人壽又被罰　金管會開罰80萬

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」

不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過

不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過

行政院副院長人選　顧立雄呼聲高

行政院副院長人選　顧立雄呼聲高

關鍵字：

南山人壽杜英宗尹衍樑尹崇堯陳棠顧立雄南山人壽公版境界新系統境界新系統之亂金管會保險保險雲老闆雲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面