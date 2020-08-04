安聯人壽首創台灣保險業「業務管理工具」！效率收入翻倍　年底要組5000人業務大軍

▲安聯人壽宣布推出「Allianz Perform 安聯i效率」。左起分別為安聯人壽行銷長鄭祥琨、安聯人壽業務長劉育群、安聯人壽總經理林順才、安聯人壽營運長陳俊宏、亞太數位銷售轉型策略長許宏權。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

安聯人壽4日宣布，推出亞太壽險業第一個旗艦級數位業務管理App「Allianz Perform 安聯i效率」，首創以「目標導向」設計的業務管理工具，結合業務員績效與顧客關係管理功能，並協助新進壽險顧問、壽險業務主管，透過目標管理模式，掌握個人或團隊的工作進度與職涯發展規劃，「高績效時間管控，讓業務員效率及收入翻倍！」

安聯人壽表示，「安聯i效率」擁有領先國際的使用者介面設計，並肩負跨國企業的國家代表隊責任，將台灣團隊開發的保險科技（InsureTech）出口至安聯亞太各國，首發除了在台灣與泰國同步上市外，並將陸續於印尼、馬來西亞、菲律賓與斯里蘭卡等國家發光發熱，讓安聯亞太業務團隊的數位工具都有一致性的業務操作體驗。

「全面發展數位化」是安聯集團力推的業務發展策略。安聯人壽總經理林順才指出，除了將金融科技全面應用在銷售系統之外，安聯同時也致力在客戶服務面的數位升級，陸續啟用「安聯ePay」電子化轉帳授權服務、「安聯e服務」行動App及安聯智能客服「Allie艾莉」，這些數位工具的開發，從保險銷售到客戶服務的全數位化，逐漸形成一個安聯數位生態系統。

林順才說，安聯數位生態系統誕生「安聯i效率」新星，是安聯首次將數位工具發展的演進延伸到工作的「管理」層面，不論是新進的業務同仁，或是資深的壽險顧問，每個人都能很快上手，從年中開始試營運後，短短3個月即有近65%的使用率。

「保險區塊鏈上線宣告，InsurTech浪潮正式來襲！」林順才補充，「安聯i效率」除了可大幅提升業務菁英的業務能力，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代搶得先機，更希望超前部署數位發展的布局，成為最新的壽險顧問增員、留才新策略，穩定朝年底「5000位業務大軍」的目標邁進。

透過台灣頂尖科技人才與在地保險精英齊心開發「安聯i效率」，讓安聯亞太區其他國家的使用者皆可享有80%一致性的介面、功能體驗，保留20%的彈性則可依各國需求作客製化的功能調整。

林順才也以台灣為例，「安聯i效率」裡內建業務員的智能客服「Andy」，讓業務同仁可直接查詢保險商品資訊、組織業績，以及製作、發送賀卡給保戶等功能；此外，除了不會遺漏重要客戶聯繫，拜訪紀錄也可輕鬆和客戶延續話題，精準掌握客戶需求，了解自己與團隊的事業發展目標，有助收入倍數成長。