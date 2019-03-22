家中有滿65歲郵局保戶快搶好康　4月起全台19個據點同步不老運動

▲中華郵政壽險保戶不老運動，將於4月起全台各處展開。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

中華郵政壽險保戶整體有效保額為8,100多億元，其中61歲以上保戶的投保保險額，達514億8千多萬元，占比6%。而其中66歲以上則是達126億5千萬、1.5%。

三年來推動長照政策是採取「不老運動」，4月1日起邀請年滿65歲以上的保戶，展開為期三個月的免費卡拉ok技巧及歡唱活動，於全台19個據點基隆、台北、板橋、三重、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖等郵局舉辦「中華郵政不老運動－銀髮歡唱真郵趣」活動。

凡於活動期間內，年滿65歲之郵政壽險有效契約要保人、被保人及其陪伴同行者，均可免費報名參加，活動內容包含歌唱技巧指導及卡拉OK交流等，詳情請洽各地郵局，或點入「中華郵政全球資訊網」查詢。

中華郵政壽險處處長楊肅芳表示，郵政簡易壽險由於具有免體檢、投保手續簡便的特色，一直以來頗受民眾青睞，其中一張常春增額還本保險為中華郵政壽險商品中最長賣，保費收入就占其總保費收入的8成。

目前有效契約的保單件數約230萬件，平均保險約35萬元。而從有效契約件數分析客戶群，保戶男性與女性的比例約為4比6，投保年齡主要落在21~40歲。職業別以文教機構類占22.28%居冠，其次為家庭主婦等也占了20.56%，而農牧業也占了14.41%，以及製造業有11.94%，軍人則約占2.55%，一般商業為2.99%。

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