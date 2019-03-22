女凌晨爬自家樓頂吵鬧自殘　警消勸說1小時強制送醫

▲女子凌晨在自家樓頂吵鬧自殘，最後被請下強制送醫。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

台中一名住在西區某社區的女子，22日凌晨獨攀自家3樓頂吵鬧，甚至拿刀自殘，警消到場勸說1小時候才順利勸下她，並強制送醫。住戶表示，女子失序行為已經好多次，但也無可奈何。

台中市消防局22日凌晨1點多獲報，西區英才路一處社區大樓，有女子在樓頂大吵大鬧，情緒失控，有墜樓之虞。警消到場後，發現該名女子站在樓房3樓頂，還拿刀往自己身上自殘，深怕發生危險，當下用柔性勸說。

豈知現場一耗就耗了1個多鐘頭，女子最後雖被勸下，但依然情緒激動。消防人員立刻將她放上擔架，並用繃帶將她手腳綑綁，避免她再繼續自殘，隨後抬上救護車後，強制送醫，結束一場鬧劇。

社區住戶表示，該名女子買下那棟房子居住，失控脫序行為已經不是第一次，之前還曾從樓頂跳到隔壁住戶家，已是社區頭痛人物，但也無可奈何。

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