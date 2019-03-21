台中副市長會見福建副省長　「拚經濟提案」獲正面回應

▲令狐榮達（左）與郭寧寧（右）會談。（圖／台中市政府，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

台中市副市長令狐榮達18日率團訪陸，19日與福建省副省長郭寧寧會晤，會中提出多項合作交流提案，包括希望福建省能長期性採購台中農產品、邀請更多人參訪花博等。對於台中的提案，福建方皆給予正面回應，表示將積極研擬可行方式，增進兩岸交流，共創和平繁榮發展。

令狐榮達在會面時表示，台中市與福建省過往交流熱絡，不只前市長胡志強相當重視，市長盧秀燕上任後也積極推動，希望雙方能在既有基礎上，強化提升兩岸交流。

在農產品部分，令狐榮達指出，希望福建省能長期性地採購台中農產品，台中積極推展茂谷柑，鼓勵福建省採購300噸以上及廠商多加進口。

觀光旅遊部分，令狐榮達提到，希望能增加廈門到台中的郵輪班次，而台中市正舉辦花博，參觀人數已突破600萬，期待在4月24日閉幕前，吸引更多人參訪；文化活動方面，明年台中市將舉辦台灣燈會，邀請福建省共襄盛舉設置燈區，相信將會為燈會帶來亮點。

至於經貿交流，令狐榮達也爭取評估台中在泉州設展售中心的可能性；同時也提到，台中大安區設有媽祖文化園區，相關設施與基座均已完工，但目前尚缺雕像，希望福建與台中合作，贊助雕像與雕工，共同完成這項工程，這將成為兩岸之間的亮點。

對於台中市的提案，郭寧寧表示，福建非常歡迎，也支持與台中間的經貿、文化、農業等往來合作，有關令狐副市長表達的想法，將盡可能按照相關程序推動，包括農產品可透過平潭作為主渠道進口，進一步對接採購，陸續建立機制運作。

郭寧寧指出，花博是台中的重大活動，將共同推廣安排旅行團把握時間前往，共同提升花博的人氣，也將研議組團參加燈會；而媽祖是兩岸民眾的共同信仰，對於雕像捐贈將積極共同參與，費用部分可能採民間合作的方式共同投入；至於郵輪航線部分，涉及中央，福建省會積極關注與考慮加強研究可能性，其他合作部分將派請相關單位研擬合作，加強與台中市的對接。

郭寧寧還提到，九合一選舉後，兩岸關係呈現良好發展與態勢，兩岸民眾期盼加強經濟與民生，期盼兩岸間能「應通盡通」，包括促進經貿合作暢通、基礎設施連通、能源資源互通、行業標準共通。福建省會全面貫徹落實與支持福建與台中在經貿、文化與旅遊都多方面的持續深化，期待雙方共同努力，打造兩岸共同市場。

令狐榮達18日至23日率團訪陸，陸續與褔建省福州市、泉州市、廈門市進行官方會談，之後還將前往浙江省杭州市、寧波市，展開農業、觀光、文化、經貿參訪交流。