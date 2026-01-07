酒店幹部「車資用丟的」！司機抱怨兩句　竟遭摺疊刀抵頸恐嚇

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區今天（7日）清晨發生一起恐嚇案件。一名男子從北市搭乘計程車，抵達目的地後，男子竟將錢用丟的付車資，因此司機抱怨了幾句，卻引起男子不滿，掏出隨身折疊刀朝司機叫囂、恐嚇，隨後離開現場。警方獲報抵達，依司機所指認特徵，在附近發現該名男子，並將其帶回派出所釐清狀況。

▲警方獲報，在附近搜尋發現因工作手受傷的范男，被司機指認就是恐嚇他的人。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事酒店幹部的22歲范姓男子，今天上午8時許下班後，要前往三重找朋友，就在台北市林森北路攔下42歲林姓男子的計程車，但抵達永福街97號前時，范男卻將車資直接丟在司機手上，引起林男不滿，向其抱怨：「幹嘛用丟的啦！」卻挑起已經下車的范男敏感神經。

▲警方將范男帶回，並依恐嚇罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

暴怒的范男隨後拉開駕駛座車門，並掏出摺疊刀抵住林男頸部，還不斷叫囂、恐嚇，才甘願離開現場。林男嚇得離開現場，才敢撥打110報警。由於雙方都已離開現場，警方依照林男所提供影像，就在附近發現右手流血的范男（自稱跌倒壓到玻璃），經詢問坦承稍早持刀對計程車司機恐嚇、叫囂，警詢後依恐嚇罪，移送新北地檢署偵辦。

▲警方在范男身上查獲摺疊刀。（圖／記者陸運陞翻攝）