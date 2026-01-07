快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

法務部啟動新一波檢察長遴選作業，9位票選檢審委員今（7）日公告第一波候選人名單，共20人報名或經推薦並確認有意願，而現任台灣高等檢察署檢察官陳舒怡也名列其中。據了解，陳舒怡過去曾負責偵辦多起「共諜」相關案件，因而遭中國大陸國台辦點名，列入其所稱「台獨打手幫凶」名單，此次報名角逐檢察長職務，引發關注。

▲高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列為「台獨幫凶」。（圖／記者劉昌松攝）

對此，法務部指出，我國為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何政治或外力干涉。中共以政治術語、不實指控，甚至設立所謂「檢舉郵箱」等方式，企圖恫嚇、威迫我國司法官，干預我國司法主權，此類片面宣稱對我國法律秩序不生任何效力，亦為我國所不能接受。

法務部也嚴正駁斥外界所謂「綠色司法打手」、「羅織罪名」等說法，強調檢察官偵辦案件一切依法為之，秉持中立、公正立場，凡涉及危害國家安全或違反法律行為，均依法追訴，相關抹黑言論無非是政治操作，意圖製造對立、恐嚇執法人員。

法務部進一步表示，對於任何以「蒐證」、「終身追責」為名，行騷擾、恐嚇之實的作為，政府絕不容許，將與相關部會密切合作，採取必要因應措施，確保司法官人身安全與執法尊嚴。

▼法務部部長鄭銘謙表示捍衛國家的司法主權。（圖／記者黃宥寧攝)

法務部最後呼籲，面對外部打壓與複合式干擾，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官依法行使職權，守護我國司法主權與民主體制。