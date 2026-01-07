　
社會 社會焦點 保障人權

金門女被假檢察官騙寄金融卡　警急衝超商攔截包裹保住360萬

▲▼金門警協助受騙女子於超商進行退貨取回金融卡，成功保住360萬。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

▲金門警協助受騙女子於超商進行退貨取回金融卡，成功保住360萬。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門一名洪姓女子接獲假冒檢察官來電，誤信帳戶涉案需配合調查，依指示寄出金融卡，所幸其家人即時察覺異狀並報警，警方成功攔回包裹，保住帳戶內360萬元存款。

金門一名洪姓女子日前接到自稱「彰化地檢署檢察官」的來電，對方謊稱其名下中國信託帳戶涉及洗錢防制案件，需配合分案調查，並要求將金融卡寄送至臺灣指定地點。隨後，詐騙集團再轉接假警察，聲稱協助立案，並以「刑案偵辦需代管財產」為由，要求加入LINE聯繫，洪女未起疑心，依指示前往超商寄出金融卡。

事後洪女將過程告知家人，家屬聽聞後立即察覺不對勁，研判可能遭遇詐騙，但此時金融卡已寄出。心急之下，洪女隨即前往派出所報案請求協助。金城分局獲報後，立即派員陪同洪女前往寄件超商，協助辦理退貨並成功取回金融卡，順利守住帳戶內新臺幣360萬元存款，未讓詐騙集團得逞。

金城分局分局長朱政憲提醒，檢警機關絕不會以辦案為由要求民眾交付提款卡、密碼，或加入通訊軟體聯繫，更不會要求寄送金融卡或面交現金。若接獲疑似詐騙電話，應牢記「一聽、二掛、三查證」，並撥打165反詐騙專線或就近至警察機關諮詢、報案，以保障自身財產安全。

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

金門新聞金門詐騙超商

