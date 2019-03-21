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台中副市長見廈門副市長　爭取「大型郵輪首航、包機直航」

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▲台中副市長見廈門副市長　爭取「大型郵輪首航台中」。（圖／台中市政府）

▲令狐榮達（左）與韓景義（右）會面。（圖／台中市政府，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

台中市副市長令狐榮達18日率團赴大陸訪問，20日來到廈門市，與廈門市副市長韓景義會談。會談上，令狐榮達期望爭取兩岸城市大型郵輪直航及包機直航；韓景義回應，將盡速向國台辦提出申請，恢復更多郵輪班次，對於包機直航，廈門也會積極推動。

令狐榮達表示，此趟參訪是市長盧秀燕上任後，首次指派市府成員組成參訪團到對岸訪問，過去前市長胡志強任內，台中市與福建省密切往來，兩岸關係非常好，「為促進兩岸城市交流，帶動台中經濟成長，盧市長上任後，也與對岸逐步展開經貿、文化、觀光交流，未來也希望深化教育、體育等各層面的互動，交流領域不設限。」

令狐榮達指出，此趟來訪，也希望爭取廈門大型郵輪首航台中，這將會是一個很大的亮點，台中將全面做好準備，尤其台中擁有空港與海港，地理位置適中，不論到台灣北部或南部都很方便，良好的建設與氣候條件占據優勢，透過加強城市郵輪直航，對於台商來說，也是一大利多。

韓景義表示，廈門與台中有很多產業可以互補，對於包機及郵輪直航等重點交流事項，廈門也非常重視，尤其廈門市民非常期待到台中觀光旅遊，對於直航需事先完成的相關法定程序，廈門市將盡速向國台辦提出申請，盼加強兩岸航線往來。

韓景義也希望與台中市建立常態化的交流機制，包括兩市的各種行業協會、旅行社等業者加強互動，透過設計專屬的旅遊產品與行程推薦，讓城市觀光、休閒、醫療等多元層面無縫對接。對此，令狐榮達回應，將指示相關局處盡快建立聯繫窗口，讓兩岸長期合作順利展開。

此外，台中明年將舉辦台灣2020燈會，令狐榮達也邀請廈門市參加花燈佈展，讓兩岸的表演團體互相交流。韓景義則回應，將派員組團參加，盼兩岸透過燈會，促進觀光發展。

此次會談出席的還有廈門市政府副秘書長張權、廈門市台辦主任黃河明、廈門港口局長吳順彬、福建自貿委副主任陳敏、廈門市旅發委副主任陳桂林、廈門市市政園林局副局長王偉軍、廈門市口岸辦副主任王寶玉，以及福建省台港澳辦副主任鐘志剛、福建省台港澳辦聯絡處處長王志輝、台灣媽祖聯誼會總幹事蘇銘裕、台中市政府經貿文化交流工作小組總召集人助理劉佑助等人。

令狐榮達18日至23日率團訪陸，陸續與褔建省福州市、泉州市、廈門市進行官方會談，之後還將前往浙江省杭州市、寧波市，展開農業、觀光、文化、經貿參訪交流。

▲台中副市長見廈門副市長　爭取「大型郵輪首航台中」。（圖／台中市政府）

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關鍵字：台中市,令狐榮達,廈門市,韓景義,大型郵輪

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