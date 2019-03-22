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台中副市長訪泉州　爭取設商品展售中心「讓貨進去大陸」

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▲台中副市長令狐榮達訪泉州　爭取設商品展售中心「讓貨進去大陸」 。（圖／台中市政府）

▲令狐榮達（中）訪陸，參觀城市規劃館。（圖／台中市政府）

記者蔡紹堅／廈門報導

台中副市長令狐榮達18日展開訪陸行程，20日率團參訪泉州台商投資區及廈門城市規劃館，了解當地城市建設、未來總體規畫，並與泉州市人民政府團隊舉行會談，爭取在泉州綜合保稅區設置台中市商品展售中心，盼能協助台中市農特產品打入大陸市場。

令狐榮達當天先抵達泉州，與泉州市長王永禮座談，他表示，台中市政府希望與泉州市政府洽商，以優惠租賃方案，提供建築面積5萬平方米的空間，主要進行農產品水產、肉品、鮮果批發、台中各產業優選商品成列展售；雙方討論初步合作模式，規劃與在地物流企業組織合作，希望能協助台中產業界快速進入大陸市場。

台中市經發局也提到，市長盧秀燕以「台中富市3」，透過前店、後廠、自由港推動臺中產業發展，讓「貨出去、錢進來」，目前正爭取在泉州綜合保稅區內推動設置台中市商品展售中心，將「前店」提升到泉州市內，貼近泉州市民，讓大陸民眾直接參觀購買，除可促進台中商品外銷，更可推廣台中優良產品及行銷台中。

經發局表示，「目前已與對岸達成初步共識」，若成功促成在泉州綜合保稅區設置台中市商品展售中心，並搭配後續與大陸市府及在地企業對接，並設立公共保稅倉、進口出口查驗場、電商銷售，冷鏈儲藏、配發快遞等物流快遞進駐，將降低台中商品進入泉州市場阻礙，為台中經濟發展邁出成功一大步。

令狐榮達18日至23日率團訪陸，陸續與褔建省福州市、泉州市、廈門市進行官方會談，之後還將前往浙江省杭州市、寧波市，展開農業、觀光、文化、經貿參訪交流。

▲台中副市長會見福建副省長　「拚經濟提案」獲正面回應。（圖／台中市政府提供）

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關鍵字：台中市,令狐榮達,泉州,王永禮

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