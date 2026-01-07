基隆廟口攤商員工遭押走！繞行2hrs丟包...涉案3少喊：帶錯人

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名蕭姓男子昨（6日）晚上在基隆廟口工作時，遭陳姓等7名男子強行帶走，約2小時後獲釋，未受傷害。警方獲報後以車追人，今（7日）上午找到涉案的陳姓等3名少年，另有4名男子在逃。陳男等人供稱「帶錯人」，全案朝依妨害自由及妨害秩序罪偵辦。

▲當街擄人就在鬧區！基隆廟口夜市打工青年，莫名被押上車載往萬里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警第一分局延平街派出所6日晚上9時許接獲報案，指18歲蕭姓男子在基隆廟口仁一路、愛四路口的大腸圈攤位打工時，突遭7名男子上前要求他隨行，蕭男起初拒絕，最終仍被帶上其中一輛車離開。

蕭男上車後隨即以手機報案，稱遭人押走。警方調閱監視器，發現7人分乘兩輛車至攤位前將蕭男帶離。蕭男於晚間11時許被棄置於廟口附近超商，警方趕抵確認其未受傷。

▲基隆警逮3少年起出3把西瓜刀、1把玩具槍。

據了解，蕭男被押上車後，陳姓等少年原欲透過他聯繫其同班同學，但對方未接電話。其間車輛先在市區繞行，後駛往新北市萬里區，最終將蕭男載回基隆。

警方以車追人，確認陳姓等3名少年為基隆某高中職學生，並於犯案車輛內查獲3把西瓜刀，另在犯嫌住處起出1把玩具槍。陳男等人到案後稱係「帶錯人」，全案依涉妨害自由、妨害秩序罪偵辦。