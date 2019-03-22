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【廣編】好食好事Demo Day端亮眼成果　魏應充現身鼓勵新創團隊

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【廣編】

圖、文／好食好事基金會提供

為了鼓勵更多⼈關注食農議題，加入食農創新與創業的領域，好食好事基金會去年啟動『好食好事加速器種子計畫』，催生台灣下一個食農獨角獸，成為台灣第一家食農加速器；歷經為期4個月的扎實培訓，11組新創團隊也在3/22日Demo Day上端出亮眼成果，頂新前董事長魏應充特別現身鼓勵各團隊。另外現場更邀請來自美國、以色列、新加坡等知名食農加速器與創投，分享最新的國際食農創新創業趨勢與經驗，從台灣為起點接軌國際，打造食農永續新未來。

▲頂新前董事長魏應充現身好食好事Demo Day記者會。（圖／好食好事基金會提供）
▲頂新前董事長魏應充現身「好食好事Demo Day記者會」鼓勵11組新創團隊。

好食好事基金會董事長陳宏裕表示，頂新魏家30億元公益信託所捐助之「好食好事基金會」成立於2017年，是⼀個年輕的非營利性的基⾦會組織，去年啟動加速器種子計畫，攜手國內外產、官、學優秀食農領域專家共同響應，而為了鼓勵加速器團隊努力為食農未來打造出更具創新與創意的商業模式與科技，也將從涵蓋永續培育、農業科技、創新飲食等領域的11組新創團隊中，選出「好食好事潛力獨角獸獎」與「好食好事願景獎」各一名，並分別頒發100萬元和50萬元獎助金。

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國家發展委員會產業處副處長陳瓊華也到場支持，並指出優化創新創業投資環境是政府的重要政策，好食好事基金會積極協助食農新創，不僅致力導入AI、IoT等創新技術，推動智慧化發展，也協助將在地特色農產品輸出國際市場，與國發會推動之「地方創生」相輔相成，可望將科技導入傳統農業，同時他更強調，為了提供新創事業於初期營運階段資金上協助，行政院國發基金已推出10億元「創業天使投資方案」，呼籲有募資需求的農業新創可踴躍申請。

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關鍵字：頂新,魏家,魏應充,30億元公益信託,好食好事基金會,台灣第一家食農加速器,食農獨角獸,創業天使投資方案,農業新創

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