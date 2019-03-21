泡澡邊聽音樂...手機掉浴缸！14歲少女「瞬間觸電麻痺」溺死

▲俄羅斯少女邊泡澡邊玩手機，意外觸電溺斃。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

再度有手機用戶因為洗澡使用手機而喪命，俄羅斯一名14歲的少女在泡澡時一邊玩手機，還邊充著電，結果手機不小心掉進浴缸裡，她觸電後失去知覺溺斃。這已經是俄羅斯在過去一年內第3起類似意外，3名少女因此沒了性命。

這起事件發生在俄羅斯切博克薩雷（Cheboksary），14歲的尤莉亞（Yulia Vysotskaya）當時正在泡澡，並且一邊用手機聽音樂，手機當時還充著電，結果她一個不小心手滑，手機就掉到水中，瞬間釋放出直流電。俄羅斯醫療單位指出，尤莉亞可能是因為遭到電擊後失去知覺，沉到浴缸的水裡面溺斃。

尤莉亞的父母發現女兒溺水後立刻報警，但警方到場時，少女已經斷氣，目前屍體已經送往檢驗，有待查出真正的死因。

這已經是俄羅斯在過去一年來的第3起類似意外，去年12月，西伯利亞一名15歲的少女也是邊用充電中的iPhone邊洗澡，當場受到電擊身亡。另外先前，一名12歲少女邊洗澡邊聽音樂，手機也接著充電線，當時她的媽媽正在煮飯，聽到廁所沒動靜，前往察看的時候，女兒已經頭部泡在水中身亡。

電子工程師斯坦諾夫斯基（Andrey Stanovsky）警告，在廁所使用連接著插座的手機，基本上就和玩俄羅斯輪盤一樣危險，另一名大學電子系教授則解釋，由於水是絕佳的導電體，手機掉進水裡後就會引發短路，導致觸電，泡在水中的人根本來不及逃。