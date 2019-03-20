遭猛男弄暈強摸下體羞辱　女摔角手扯開他褲頭「吐雞」反擊！

▲女摔角手被對手弄暈，竟然直接吐在對方生殖器上。（圖／翻攝自YouTube／Joey Ryan）

國際中心／綜合報導

美國21歲女摔角手凱利(Priscilla Kelly)16日在拉斯維加斯參加一場男女混合摔角大戰，遭同場男選手萊恩(Joey Ryan)扛到肩上瘋狂轉圈，被轉到頭暈眼花的她眼看佔了下風，此時竟然使出「吐雞」大招，對著對手的生殖器處猛吐，超猛反擊讓全場氣氛超嗨，也在網路上成為話題人物。

從影片中可看到，比賽進行到一半，凱利衝向對手萊恩想要進行攻擊，卻遭對方順勢扛在肩上，接著便原地猛轉了10幾圈，當對方把她放下時看得出來人十分地暈、連站都站不穩的樣子，此時萊恩又抓著她的手放到自己私處，還大聲高呼「摸吧」。

受到羞辱的凱利此時也不甘示弱，突然拉開萊恩的褲頭，接著便朝對方的生殖器狠狠吐了下去，驚人舉動除了讓對手嚇到無法反擊，只能呆站在一旁，也讓全場觀眾全都看傻眼，而她則毫不在意，吐完只是默默擦掉嘴裡的殘留物。

影片事後在網路上引起超高討論，有網友笑稱，「我不知道該笑還是該感到噁心」，但也有網友支持凱利作法，認為萊恩被吐活該。話題度超高的凱利，去年12月出賽時也曾使出噁心招式，她趁對手在椅子上無法移動時，直接從胯下掏出沾血衛生棉條，朝對手嘴裡狂塞，噁心畫面當時也曾在網路上引起討論。