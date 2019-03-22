「我肚子餓她叫我吃屎」　高中妹血淚信「想殺了我媽」...萬人看完哭了

▲女高中生從小活在暴力陰影之中。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女學生從小活在母親的暴力對待之下，媽媽總是喝醉後發酒瘋，隨便找理由打罵她，甚至常把「我沒義務養妳」掛嘴上，在她心中，早已產生無數次想殺掉母親的念頭，也曾打電話報警，但根本無濟於事，她仍被迫活在地獄之中，飽受身心靈的折磨。

「嗨，律師，我現在是一個高中生，但我想殺了我媽。」女學生日前寄了一封信給律師呂秋遠，娓娓道來自己的悲慘身世，想尋求解脫的方法。從她有記憶以來就沒有父親，而媽媽在她兒時便辭掉工作，成天在家喝酒睡覺，喝醉了還會發酒瘋，找理由拿她出氣，某一次甚至差點把她掐死。

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女學生說，「還記得大概小學二年級左右，時間應該是中午，我媽在睡覺，我跟她說我餓了，她叫我去吃屎。以前她很常說，『我沒義務養妳』，好像供我吃住是很大的恩賜，但其實我根本不想被她生下來這樣對待。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫ppixabay）

對她來說，踹肚子、搬椅子往身上砸、遭毒打，或是被拽著頭髮拖出家門這類事情，早已稀鬆平常，她也習慣了，「從很小的時候，就產生無數次想殺了她、好希望她死掉的念頭。我不敢打家暴專線，因為她會威脅我，如果打113，就會被抓去孤兒院，而打了其實也沒用，我在小5曾經打過一次，社工有到學校關心，也有打給我媽，但被她呼嚨一下就過去了。」

還有一回，她只是洋芋片沒封好，母親就爆氣狂吼，罵她是援交妹、酒店小姐、去死之類的難聽話，女學生不禁悲喊，「我真的很不想繼續跟她住在一起，我可以半工半讀或過苦一點，這都沒關係，但主要是還沒滿18歲，還得再忍1年，不過真的好痛苦，覺得遲早會被逼瘋。」

最近，媽媽又莫名其妙動手，她一氣之下終於報警了；沒想到，警察來後先是講一堆大道理，又表示很多人比她還慘，有床有冷氣有電腦已經很幸福了，她這樣是浪費警力，還說若出什麼事，一定會幫她這種風涼話。

▲示意圖，與本文無關。（圖／攝影徐文彬攝）

「長期這樣下來言語+精神上的折磨，真的讓我很痛苦。律師，我該怎麼辦？」女學生崩潰求援。而呂秋遠對於她的遭遇非常不捨，也承諾能提供幫助，不過同時勸道，「妳該走了，要再不走，不是死掉，就是瘋掉。對於她，逃就好，不要試圖去傷害誰。」

上萬網友看完不禁鼻酸，甚至淚流不止，許多有類似遭遇的人感同身受，紛紛回應「X的看完一直哭，因為小時候的我，也是經歷過一段不堪的成長回憶」、「家暴很讓人無力的2個字，小時候只知道我媽很愛打我，打完會在傷口上灑鹽或抹辣椒，讓我8歲就自殺，死沒成告訴自己，滿20歲一定要結婚離開這個惡魔」、「孩子，心疼妳；但是要記住以後避免成為這樣的大人」。

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