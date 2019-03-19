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親子

家暴父狂追親情勒索　綠玫瑰怒：我不是父母的私有物！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有沒有那麼一個人，與你的關係很近，近到可能是血親、可能是配偶，但他們對你來說，就像是沾染到最喜歡衣服的瀝青，如此黏稠、煩人、揮之不去？

一開始，你曾經嘗試用各種方式，洗去這一身汙黑沾黏，可是，不管用什麼清潔，它總是狠狠扒牢，留下那個難看的印子，甚至，有一度，你打算放棄掙扎，認命地與瀝青共存，維持書裡寫到的恐怖平衡，而，鏡子卻老是反射出，你每次看到那件衣服時的鬱鬱寡歡。

慢慢地，出現一些貴人來提點你，這瀝青都染到纖維裡，想穿也不能穿，這麼讓你困擾、不開心，「就應該把那件衣服丟了！」對，切掉連結！這麼簡單的道理，你我不是不懂，但面對與血親訣別，輕重程度還是比丟掉衣服來得深太多。

然而，這些老愛用親情勒索來綑綁你的人，哪是什麼容易擺脫的？當你決心斷捨離，不管過了多久，他們都用一種友善、可憐的眼光與語氣，來干擾這已經清閒的生活，你才發現自己太晚切割，那件因為捨不得，而被放入櫃子的衣服，早在視線以外，沾染到其他的東西。

我當初把受暴經歷寫出來，從3歲當目睹兒，寫到自己變成攻擊目標，正是為了療傷，並讓社會大眾知道家暴的可怕與影響，甚至我希望讓大家知道，生活在家暴家庭的原貌是什麼樣子，為什麼被害者會憤世嫉俗？因為他們長期受到極為巨大的精神壓力，這種動不動就開罵、開打的日子，會導致當事人無來由的自卑與判斷失準。

「檢視傷口、切除腐爛才能治癒」，但無論如何，我不希望自己的文章帶給家人困擾，所以隱去了所有當事者的個資，就算是那個動手的惡魔，我也不曾試圖利用網路力量來反制，天曉得，多少人向我問過父親的資訊，說要肉搜他出來，都被我擋下來了，這是我僅存的溫柔與保護，但父親似乎仍活在自己的世界裡，固執地，繼續糾纏我。

先前早已說過：「躲爸爸還是養孩子，總得選一個！」我不是一個人，不能一人飽全家飽，所以我選擇後者，雖然早就發現父親在關注焦糖綠玫瑰的動態，但我行得正、坐得直，以為自己不揭露他的身分，他也沒有愚蠢到逼上這一步，或許，低估了他的執念，可我並不後悔，全職寫文是我養活自己跟孩子的方式，不能放棄！

父親不顧專欄、臉書粉專、Line@是公開園地，任意留下找女兒、關心女兒的訊息，就如同當年我組織歌迷團隊，在Live House辦演唱會活動，他卻到場鬧事，向工作人員討女兒一樣，只顧彰顯自己的悲情，完全不管人家的活動能不能順利進行，這算什麼愛孩子？做作而已！天知道這多丟臉？那些歌迷都是以我為首，他這樣一搞，我還有臉待下去嗎？真是謝謝那永遠在摧毀孩子努力的父親。

我好不容易清靜了幾年，這位老人家，從來不想想自己做了什麼，導致全部親朋好友不敢連絡，永遠只會怪罪、猜忌他人，搞得人家天翻地覆還裝無辜，試圖拿金錢來誘使孩子回頭，殊不知，我老早抱持著必死的決心離開那座地獄，一個人指他有病，或許要聽聽雙方說法，全部人都逃離，那還要解釋什麼？

父親老向警方謊報我是20歲失蹤人口，我已經中年了，還養一個孩子，我拒絕再讓這種不健康的關係殘害自己，孩子不是父母的私有物，不是什麼物品遺失，就是被人強佔、要討回來，我是人吶！我是獨立人格啊！

我不會讓你再為所欲為、干擾我的生活！

延伸閱讀＞焦糖綠玫瑰走過創傷的家暴史

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,家庭,婚姻,家暴,家庭暴力,真實事件,親情勒索

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