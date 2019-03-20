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親子

3胞媽悲劇～倖存兒送托　她力挺：交給爸爸，會死的！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日本愛知一位三胞胎媽媽松下園理，長期在沒有娘家，老公又幾乎不幫忙的情況下，每天要餵24次母乳、只睡1小時的她，在失神崩潰之下，親手摔死了自己11個月大的次子，消息一出，網友分為兩派，一為咒罵她罪不可赦的單身派，另一派就是已經成為母親，頗能感同身受的媽媽派。

幾乎每位女性在生下孩子後，都曾患有輕重不一的產後憂鬱，這不只是荷爾蒙分泌等人體構造問題，而是面對軟趴趴、不能表達又沒日沒夜哭鬧的新生兒，不但要照顧他們，還得親餵或擠乳，睡眠不足的媽媽們，自然感到一種無奈與無助，如果沒老公跟家人換手，這種孤寂感就更強了，強到即使手邊沒停過，心裡還是有一種巨大的低潮，甚至萌發輕生的衝動。

這種難熬的身心靈狀況，只有生過孩子的媽媽懂。

松下媽媽的先生，連換尿布、哄小孩都不會（極大可能是爸爸不想學，全部丟給老婆處理）一人扛起三胞胎的全部，導致松下罹患嚴重的產後憂鬱症，法官酌情，認為她情有可原，加上，松下在孩子停止哭聲後恢復理智，趕緊邊做心肺復甦術、邊找救護車求助，再再顯示她是被壓力所逼，於是輕判她3年6個月的徒刑。

入監服刑後，她另外兩個孩子，被送進育幼院，而不是交由爸爸照顧。

很多人提出質疑，為何媽媽被關，倖存的兩個要被送到育幼院？爸爸難道不用負起責任嗎？

「孩子，會死的喔！」

各位，媽媽還在的時候，爸爸就過著單身生活了，一個孩子的哭鬧，就可能驚動鄰居打家暴專線了，何況是三個？身為父親可以無動於衷，把媽媽的忙碌當成看猴戲，這個大孩子可能連自己都無法照顧了，能把孩子交給他嗎？

我也經歷過這段時期，孩子生下後，我們就分房睡，女兒的爸爸連上下班都不會來打個招呼，孩子大哭、孩子吐奶，他好似住在同一個屋簷下的室友，完全沒有要來一起處理的意思，大部分是我氣沖沖地衝進他的大主臥，開罵「孩子是我一個人的嗎？她邊哭邊吐，你都沒聽見嗎？」

後來，我相信他真的沒聽見，因為他認為，那都是我的「本份」，要他來支援、讓我洗床單，那叫「幫忙」。

去年（2018年）中秋，因為他很久沒來看孩子，女兒提議要我帶她去爸爸家快閃，我們在毫無預警的情況下，去了！結果發現先前打理好的三房兩廳，在這短短三年間，變成了大型垃圾屋，不但堆滿紙箱，滿地蜘蛛、蟑螂、螞蟻，床單甚至沒有換過，從淡粉色變成暈染的咖啡色，連張能坐的乾淨椅子都沒有。

我跟女兒邊驚詫、邊慶幸自己沒有繼續在這裡生活，「如果沒搬走，這一切就是我要來打掃的，那他是不是把我當生產機器跟免費管家呢？」有鑑於此，我也向身邊朋友提過，如果我發生意外，千萬不可以把孩子交給爸爸，這已經不是他能不能負起責任了，而是孩子「會死的喔！」

要一個從不負責的人，自願對孩子負起責任，那其實是一種不切實際的妄想啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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