賴清德挑戰2020初選　梁文傑：勇敢但不明智

▲梁文傑（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前宣布投入2020總統大選民進黨黨內初選引起各界議論，與賴清德同為民進黨新潮流系的台北市議員梁文傑認為此舉是「勇敢但不明智」，不過對民進黨來說，並非換人選總統就有機會，「換人不如自救」。

梁文傑22日接受廣播節目被問到怎麼看賴清德此次佈局，他回應「賴清德沒有在佈什麼局」，也表示，賴清德做了一個很勇敢的決定，他決定投入黨內初選是回應基層的期待，只是此舉「勇敢但不明智」，因為選舉是看整個政黨的支持度，並不是換人就會贏。

梁文傑提到，若人民認為民進黨的執政出問題，怎麼可能靠賴清德單打獨鬥選總統就會贏呢？而賴清德初選時贏總統蔡英文，待大選如果輸了也一定很多人會怪罪他。



他也指出，蔡英文確實有在自救，相較於九合一縣市長選舉慘敗後，至少守住3席立委補選，而蔡英文也做了改變，像是上了網紅蔡阿嘎的節目等，這些都是蔡英文以前不會做的，可以看出蔡有在奮發圖強的決心。

梁文傑表示，該由誰出戰已經是「超越派系」的問題，假設民進黨是一間公司，黨內的各派系、公職都是蔡英文政權的「股東」，大家不可能在這個時候抽腿，而把董事長換掉。

梁文傑說，外界議論的蔡賴配還有協調期，就看協調小組如何去努力，不要用派系角度去看這件事。