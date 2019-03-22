江蘇爆炸現場驚現「巨坑」　受困者獲救忙借手機報平安

▲江蘇化工廠爆炸現場出現巨大坑洞。（圖／翻攝自百度新聞）

記者馬叔安／綜合報導

江蘇鹽城化工廠爆炸意外，目前已造成至少47人罹難，爆炸威力讓現場出現一個巨坑。大陸國家主席習近平以及國務院總理李克強李克強都已對現場救災做出批示。好消息是現場陸續傳出有人員脫困，有被困人員被救出後，第一時間就向消防救援人員借手機報平安。

江蘇省鹽城市響水縣陳家港化工園區天嘉宜化工廠，在21日下午發生爆炸，並波及周邊16家企業，鹽城市共有41輛消防車、188名消防員奔赴現場，省消防救援總隊調集惡地的62輛消防車、247名消防員趕往增援，在最新曝光的空拍畫面中，可以看出爆炸現場地表出現一個巨大的坑洞，顯示事發當下爆炸威力之大。

▲消防人員搶救江蘇化工廠爆炸。（圖／翻攝自微博／江蘇消防）

央視新聞微博指出，習近平要求江蘇省和有關部門全力搶險救援，搜救被困人員，及時救治傷員，做好善後工作，切實維護社會穩定。李克強則批示，要科學有效做好搜救工作，全力以赴救治受傷人員，最大程度減少傷亡，採取有力措施控制危險源，注意防止發生次生事故。

▲消防人員搶救江蘇化工廠爆炸。（圖／翻攝自微博／江蘇消防）

《新京報》報導，消防救援人員當晚在響水化工廠爆炸核心區的廢墟下發現多名被困人員，並進行救援。一名被困人員被救出後，第一時間向消防救援人員借手機報平安。之後又在罐北側一百米附近污水處理廠處成功救出一名有生命體徵被困員工，並送往醫院救治。

據了解，截至22日上午，現場搜救出88人，其中12人死亡。

►►影／江蘇化工廠爆炸47死640傷員 2苯罐燃燒7至8個火點