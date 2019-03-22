修法延宕！酒駕吊照2年太重？　周春米：用大砲打小鳥

▲周春米。（圖／ETtoday資料照片）



記者徐政璿／台北報導

酒駕修法引發爭議，民進黨立委周春米擔心，酒駕修法要吊扣駕照2年的罰則，可能會影響民眾的生活和工作，結果引起網友群起激憤，灌爆她臉書。周春米22日發出聲明表示，身為律師、或是立法院司法委員會的一員，她都絕對稟於法理堅持、全方位地審慎而嚴謹的面對，而她也知道體會到什麼叫做「用大砲打小鳥」；而代價是，她成了那隻小鳥。

周春米聲明全文：

什麼叫做「用大砲打小鳥」；而代價是，我成了那隻小鳥。

政治的針鋒相對，我不太熟悉；但法律的論辯，不管曾為法官，身為律師、或是立法院司法委員會的一員，我都絕對稟於法理堅持、全方位地審慎而嚴謹的面對。因為，無論執法或立法，都會直接影響人民權益、生活、自由、甚至生命。



上個月，我在司法委員會質詢關於《刑法》酒駕致人於死的判刑問題，輿論普遍認為酒駕致死的罰則不夠重，但其實酒駕肇事致人於死罪的刑度已經過多次修法，在2013年6月就從1年以上7年以下加重為3年以上10年以下。然而，從去年168件酒駕肇事致死案件來看，法院的量刑有一定程度比例低於法定最低刑度，我提醒司法院，酒駕肇事致死是酒駕事件最嚴重的態樣，法院參酌各項因素所作出的個案判決，應避免與一般人民的想像有所落差，否則將加深民怨，更使酒駕肇事受害人及家屬傷痛難平。



另外，針對酒駕致傷的處罰，我國《刑法》針對過失傷害的處罰過輕，我於本會期擔任司法及法制委員會主席的第一週，即排審修正相關草案，全案已於今年3月7日審查完竣，將於3月26日繼續舉行協商，希望能儘速將酒駕肇事的配套修法完善化。



除了和司法院、法務部共同研究分析酒駕修法效果不彰的癥結所在，我更在總質詢時提醒蘇院長及教育部，要趕緊研究如何落實我們的交通法治教育；因為，酒駕肇事之外，有更高比例的致死案件，是其他違規類型導致的。以上的努力，都是為了從根本去解決、避免交通肇事導致的憾事；而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳的快速了事。



我相信，立法院不分朝野的每一位委員，都深知社會大眾對酒駕肇事的深惡痛絕，更能感同身受受害當事人和家屬的殷殷期盼；也絕對沒有任何一個人會刻意怠惰修法進度，或是輕縱維護酒駕行為。

我能夠理解，身為一個戰神，黃國昌委員即便質問或指責我，都一定有其不得不然。立法院的113位委員，分別來自不同區域、不同領域，正因為這樣的匯聚思考與意見陳述，而能充分展現和顧及各個面向、最大多數人民的利益。



我查看了一下立法院議事規則，第 18 條規定：議事日程所定議案未能開議，或議而未能完結者，由程序委員會編入下次議事日程。也就是說，上次會議未處理的討論事項，自動列入下次會議議程。所以，請所有關心這個議題的社會大眾可以寬心，涉及酒駕行政罰責的《道路交通管理處罰條例》已在院會議程中；也請相信，立法院和民進黨不會迴避責任，更不會無視民意，一定會加速協商、完成修法。



謝謝黃委員的批評指正；雖然僅是立法院的小小菜鳥，但我會堅守法律人的專業，衡平思考法理原則，繼續在這個議題上一如既往地盡我所有的努力。謝謝大家！