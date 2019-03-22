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影／酒駕吊照2年太重　周春米：個人法律訓練提出的意見

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記者徐政璿／台北報導

酒駕修法引發爭議，民進黨立委周春米擔心，若修法要吊扣駕照2年的罰則，可能會影響民眾的生活和工作，結果引起網友群起激憤，灌爆她臉書。周春米22日發出聲明表示，這是他從個人法律訓練上提出意見，社會支不支持，都虛心面對。

▲周春米。（圖／ETtoday資料照片）

▲周春米。（圖／ETtoday資料照片）

周春米22日上午在立法院受訪表示，網路的聲音他尊重，其他委員的聲音也尊重，但是這兩天大家的指教，「對我來講是一個震撼，我虛心面對，然後勇敢接受」。

周春米說，酒駕的修法在立法院討論很久，這兩個月討論熱度很高，最主要是社會對酒駕也是零容忍，也是大家一致要走的方向，這是從他個人法律訓練提出意見，社會支不支持，他都虛心面對。

對於「修法吊照2年太重」的言論，周春米解釋，「我講的情節是第一層的，就是0.15~0.25（酒測濃度），而且是沒有發生任何傷害或死亡，每個程度和受傷死亡的結果都有不同規範，我想這也是法律上最重要的意義，就不同情節做不同的差別待遇」，他隨後也說明，這是法律上「罪刑相當」的概念。

周春米說，他從屏東偏鄉來，大眾運輸交通不足，很多勞工農民都是騎摩托車維生，台灣不是禁酒的國家，社會離禁酒還有一大段程度，只是希望說大家在討論的時候，能夠就機車跟汽車不一樣的情況，做一些差別處理，也希望說能夠考量一些相關社會基本環節，做一些差別待遇處理，他的本意是這樣，他從專業提出建議，縱使有一些批評，或是網友關心，都會虛心面對，勇敢承受。

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關鍵字：周春米,酒駕

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