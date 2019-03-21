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憂酒駕「吊照2年」罰太重！周春米再次PO文　破1萬網友灌爆臉書

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▲周春米。（圖／ETtoday資料照片）

▲民進黨立法委員周春米。（圖／記者李鍾泉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

未來若正式通過修法，酒駕罰鍰將加重到3至9萬元，吊扣駕照2年，民進黨立委周春米20日就在臉書發文，表示吊扣駕照2年可能會影響民眾生活和工作，結果引起網友留言罵爆。對此，周春米21日再次發文說明立場，但網友仍不領情持續撻伐，短短9小時就有超過1萬則留言灌爆臉書。

周春米21日再度在臉書說明自己立場說，「謝謝大家指教和意見，對造成的紛擾或不安，我很抱歉！」但她也直言說，杜絕酒駕、加重處罰，這是大家修法的共識，社會更是零容忍，只是罪與責要如何相當，不同的酒駕程度及死傷結果，「如何做不同的差別處理，也請大家審酌。」

她解釋說，酒駕處罰有分行政罰和刑事，當然也包括酒駕者飲酒的程度和有無死傷的結果，目前法律規範，酒測值在0.15以上0.25以下，未發生致死致傷的結果，處新台幣15000元以上90000元以下，當場移置保管汽車，並吊扣駕照1年。

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

▲台灣社會上經常可以聽見酒駕撞死人的消息。（圖／記者林世文攝）

目前協商的修法方向，是要處3萬元以上9萬元以下，當場移置保管汽車，吊扣駕照二年，「這是我在前面貼文裡討論的情況，還請大家明瞭！」若酒測值在0.25以上，未發生死亡的結果，即被認定不能安全駕駛，目前的法律規範是用刑法185-3第一項來處罰，處兩年以下有期徒刑。

若酒測值超過0.25又肇事致人於傷，法律處罰刑度是在六個月以下，目前委員會審查也通過加重版本，刑度為一年以下。若酒測值超過0.25又致人於死亡，目前處罰是三年以上、十年以下徒刑，這也是目前法務部要修法的方向，若是再犯，要從重量處無期徒刑。

儘管如此，網友仍不領情持續撻伐，短短9小時就有超過1萬則留言。有人說「喝酒不要開車有很難懂嗎？」、「情理法已凌駕民意，麻煩不要再秀下限！」、「酒駕的人都不怕死了，還會害怕生計嗎？」、「方向搞錯了吧？重點在嚇止酒駕，而不是去憐憫酒駕者之後生計問題。」

▼周春米21日再次發文說明立場，但網友仍不領情持續撻伐。（圖／翻攝自周春米臉書）

▲▼臉書憂酒駕吊照兩年太重 周春米兩度被罵翻。（圖／翻攝自周春米臉書）

ET快訊
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關鍵字：周春米,民進黨,立法委員,酒駕

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