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3未成年女學生「總統臉上亂畫」　遭逐出校園恐被判5年

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▲▼東非國家蒲隆地（Burundi）3名未成年的女學生疑似在總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）的相片上塗鴉，因而被關進監獄內，正在等待法院審判，恐怕面臨5年徒刑。（圖／翻攝自推特／Lewis Mudge）

▲蒲隆地不允許汙辱總統的相關行為。（圖／翻攝自推特／Lewis Mudge）

國際中心／綜合報導

東非國家蒲隆地（Burundi）3名未成年女學生疑似在總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）的相片上塗鴉，因而被關進監獄內，正在等待法院審判，若是罪名成立，恐怕面臨5年徒刑。事實上，過往曾有蒲隆地的學童因類似罪刑而被判入獄。

CNN報導，非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，這些未成年女孩上周遭到逮捕，18日被指控汙辱國家元首；該組織的中非主任穆奇（Lewis Mudge）透露，女孩們正等待審判結果，她們先前在總統的相片上畫畫。

其中一名13歲的少女由於年齡未達刑事責任的標準而被釋放，然而，目前還有3名女學生未能重獲自由。穆奇說，蒲隆地的學校經常習慣傳閱教科書，很難知道到底誰先在總統的照片塗鴉。

▲▼蒲隆地總統皮埃爾•恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩庫倫齊扎長期執政。（圖／達志影像／美聯社）

根據人權組織聲稱，蒲隆地國家情報院的特務2016年曾逮捕8名中學學生，理由是這些人在總統的相片旁寫下「滾出去」、「沒有第3任期」；同年有數百名學生被逐出學校，只因在總統的照片上畫畫。

恩庫倫齊扎2005年就任，儘管外界對他表示擔憂，他2015年仍再次尋求第3個總統任期，當時一度引爆流血衝突。人權組織批評，蒲隆地人民曾擁有自由，然而，恩庫倫齊扎後來為了第3次掌權決定改變憲法，隨後便持續打擊不同意見。

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關鍵字：蒲隆地,人權

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