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罵退休警察「像流氓」　周玉蔻賠15萬仍遭判刑定讞

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▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人周玉蔻在2017年在政論節目上，批評一起上節目的退休警察陳志傑「像流氓」，遭控誹謗罪嫌。周玉蔻一審遭判拘役50日，上訴二審後，周玉蔻賠償15萬1千元與陳達成和解，並要求二審法院判處無罪或免刑。全案於21日宣判，高院改判拘役30日，得易科罰金，並宣告緩刑2年定讞。

本案發生於2017年4月6日下午4時許，周玉蔻在年代電視台錄製政論節目討論年改問題時，與一起上節目的台灣警察協會理事長陳志傑起了爭執，周玉蔻自知無理，竟當眾罵陳「黑道」、「像流氓」、「流氓嘴臉」等語，陳不滿遭罵，提告「公然侮辱」罪嫌，周玉蔻遭提起公訴。

一審台北地院審理後，認定周玉蔻有罪，判處拘役50日，得易科罰金。周玉蔻上訴二審，高等法院審理時，周玉蔻以15萬1千元與陳志傑達成和解。但周玉蔻還是不願承認侮辱人，並當庭說「不是我承認故意犯罪，而是考量陳志傑北上出庭舟車勞頓、若提告向她求償，還要付裁判費」，所以支付這筆錢當作警友團體運作經費。

另外周玉蔻還說，她從事媒體業40多年，經常勇於表達意見，但卻常常成為箭靶，講到一半突然說「我現在想要掉眼淚」，審判長則說，無關案情的部分不用再提，結束周玉蔻陳述。至於律師也說，本案雖和解但已無法撤告，建請法院判周玉蔻無罪或免刑。

全案於21日宣判，高院仍認定周玉蔻有罪，但因和解，所以改判拘役30日，得易科罰金3萬元，並宣告緩刑2年，全案定讞。周玉蔻因為常在節目上放話，引發多起官司，大多敗訴。其中年改問題部分，她也在另一個政論節目罵退休警察賴坤柚「流氓」，一審也被依公然侮辱罪判拘50天，周玉蔻放棄上訴，直接繳納罰金5萬元執行完畢。

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關鍵字：法律,人權,陳志傑,周玉蔻,流氓,妨害名譽,高等法院,有罪,定讞

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